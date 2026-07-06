Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı

·64·Dünya
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı

Bilim insanları, Dünya gezegenindeki yaşamın ne kadar süre daha devam edebileceğine dair yeni bilimsel hesaplamalar sundu. Araştırma sonuçlarına göre, mevcut formdaki biyosfer daha önce tahmin edilenden çok daha uzun süre, yaklaşık 1,8 milyar yıl boyunca varlığını sürdürebilir.

JGR Atmospheres bilimsel dergisinde yayımlanan araştırmada, Dünya'daki bitkilerin ve fotosentez sürecinin önceki teorilerde belirtilenden çok daha istikrarlı olduğu tespit edildi. Bu durum, yaşamın temeli olan ekosistemlerin milyarlarca yıl daha faaliyet gösterebileceği anlamına geliyor.

Bilim insanları, Güneş'in doğal evrim süreci içinde yavaş yavaş parlaklaştığını ve ısındığını belirtiyor. Bugün, 4,5 milyar yıl öncesine kıyasla yaklaşık üçte bir oranında daha fazla enerji yaymaktadır. Uzmanların hesaplamalarına göre, Güneş yaklaşık 5 milyar yıl daha ısınmaya devam edecek ve ardından yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasına geçecektir.

İlginç bir nokta ise, 1982 yılında İngiliz bilim insanı James Lovelock'un fotosenteze dayalı yaşamın Dünya'da sadece 100 milyon yıl daha kalacağını tahmin etmiş olmasıdır. Yeni araştırma ise bu süreyi yaklaşık 18 kat uzatarak 1,8 milyar yıl olarak değerlendiriyor.

Ancak tüm bilim insanları bu senaryonun gerçekleşeceğine inanmıyor. Astrobiyolog Jacob Haqq-Misra'ya göre, insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazları küresel ısınmayı hızlandırarak biyosfer için tehlikeyi çok daha erken bir tarihte ortaya çıkarabilir.

Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin mevcut hızla devam etmesi durumunda, Dünya'daki doğal çevrenin 6–7 bin yıl içinde ciddi bir tehdit altına girmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın yazarları, Dünya'daki yaşamın temelinin fotosentez olduğunu hatırlatıyor. Sıcaklık aşırı yüksek seviyelere ulaşırsa bu süreç duracaktır. Sonuç olarak bitkiler yok olacak, besin zinciri bozulacak ve mevcut formdaki yaşam var olamayacaktır.

Bununla birlikte bilim dünyası, Dünya'nın kaderinin doğal kozmik süreçlerin yanı sıra insanlığın iklime olan tutumuna da doğrudan bağlı olduğunu vurguluyor.

DünyaBilimUzayİklimBiyosfer
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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