Büyük bizon arabaya saldırdı: Korkunç anlar kamerada

·103·Dünya
Büyük bizon arabaya saldırdı: Korkunç anlar kamerada

ABD'nin ünlü Yellowstone Ulusal Parkında turistlerin şahit olduğu tehlikeli olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Devasa bir bizon, yolda ilerleyen bir araca aniden saldırarak şiddetli bir darbe indirdi. Olay sonucunda aracın lastiklerinden biri patladı.

Söz konusu olay kameraya kaydedilerek TikTok kullanıcısı Tonya Names tarafından çarşamba günü yayınlandı. Videoya yazdığı açıklamada, önde yavaş ilerleyen SUV araca yaklaşmadan önce arabanın camını kapatmak istediğini, tam o sırada dev bizonun aniden araca saldırdığını belirtti.

Videoda bizonun şiddetli darbesinden sonra araç lastiğinden hava çıkış sesi de net bir şekilde duyuluyor. Bunun ardından SUV sürücüsü aracı yol kenarında durdurmak zorunda kaldı. Videoda aracın içinde kaç kişi olduğu belirtilmedi.

Bu, Yellowstone Ulusal Parkı'nda bizonlarla ilgili ilk tehlikeli olay değil. Bu yılın haziran ayı sonlarında Fishing Bridge bölgesinin kuzeyinde yer alan Mud Volcano çevresinde 12 yaşında bir çocuk bizon saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ayrıca temmuz ayı başlarında bir olay daha kaydedildi. Yellowstone Lake yakınındaki Bridge Bay Compound bölgesinde torunuyla yürüyüş yapan 65 yaşındaki Karl Isom-McDaniel de bizon saldırısına uğradı.

Onun sözlerine göre bizon, başlangıçta hiçbir saldırgan hareket sergilememişti. Karl Isom-McDaniel olayı, «Saldırgan görünmüyordu, ama bir anda kendisine bir hedef seçti» şeklinde hatırladı.

Uzmanlar Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret edenleri vahşi hayvanlara yaklaşmamaya, güvenli mesafeyi korumaya ve hareketlerini rahatsız etmemeye çağırıyor. Çünkü bu tür hayvanlar dışarıdan sakin görünse de istedikleri an beklenmedik şekilde saldırabilirler.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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