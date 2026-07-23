Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı

Uluslararası bir jüri, dünyanın en güzel kelimesini belirledi. Kazanan olarak Yeni Zelanda'nın yerli halkı olan Maorilerin dilindeki «kaitiakitanga» kelimesi seçildi.

Uzmanlarbu kelimenin doğayı koruma, çevreye karşı sorumlu davranma ve onu gelecek nesiller için muhafaza etme fikrini ifade ettiğini belirtiyor. Kazanan belirlenirken sadece kelimenin tınısı değil, aynı zamanda derin anlamı, kültürel önemi ve günümüz dünyası için geçerliliği de temel kriterlerden biri oldu.

Yarışmaya dünyanın 75'ten fazla dilinden 223 kelime katıldı. Final aşamasına Portekizceden «saudade», Japoncadan «ikigai», Galceden «hiraeth», Zulucadan «ubuntu» ve Yidiş dilinden «luftmensch» gibi popüler ve özgün anlamlara sahip kelimeler de ulaştı.

Yarışma organizatörleri, projenin farklı halkların dillerinde bulunan, başka dillere tam ve kesin olarak çevrilemeyen benzersiz kelimeleri geniş kitlelere tanıtmayı, bunların anlamlarını ve kültürel değerlerini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.