Dünyanın en güzel kelimesi ilk kez seçildi

Uluslararası bir uzman heyeti, tarihte ilk kez dünyanın en güzel kelimesinibelirledi. Kazanan olarak Yeni Zelanda'nın yerli halkı olan Maori dilindeki «Kaitiakitanga» kelimesi seçildi. Bu konu, yabancı dil öğrenme platformu Babbel tarafından duyuruldu.

Belirtildiğine göre, «Kaitiakitanga» kelimesinin Özbekçe ve diğer birçok dilde tam bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu kelime, insanın doğaya karşı sorumluluğunu, çevreyi koruma bilincini ve onu gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarma görevini ifade eder.

Maori halkının dünya görüşüne göre insan doğanın sahibi değildir. Aksine, insan doğanın ayrılmaz bir parçasıdır ve onu korumakla yükümlü bir bireydir.

Yarışma organizatörleri, kazanan belirlenirken kelimenin sadece güzel telaffuzunun değil, aynı zamanda anlamının, kültürel öneminin ve günümüzdeki geçerliliğinin de dikkate alındığını vurguladı.

Kazananı belirlemek için Babbel ekibi sosyal medya platformlarını, dil forumlarını ve çeşitli tartışmaları inceledi. Nihai karar, dilbilimciler ve kültür uzmanlarından oluşan uluslararası bir jüri tarafından alındı.

Yarışmaya 75'ten fazla dilden 223 kelime katıldı.

Finale kalan en popüler kelimeler şunlardır:

Saudade (Portekizce) — kaybedilen veya ulaşılamayan bir şeye duyulan derin özlem.

Ikigai (Japonca) — insanı her gün hayata bağlayan amaç ve yaşamın anlamı.

Hiraeth (Galce) — geri dönülemeyecek bir vatana veya yere duyulan güçlü özlem.

Ubuntu (Zulu dili) — insanlık, karşılıklı saygı ve birliktelik fikri.

Luftmensch (Yidiş) — maddi zenginlikten ziyade fikir ve hayallerle yaşayan idealist insan.

Organizatörlerin belirttiğine göre, bu yarışmanın temel amacı dünya dillerinin ve kültürlerinin zenginliğini göstermek, ayrıca bazı kelimelerin diğer dillerde tek bir sözcükle ifade edilmesi zor olan benzersiz kavramları bünyesinde barındırdığını vurgulamaktır.