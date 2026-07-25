Elleriyle okula giden 10 yaşındaki Ralf sosyal medyayı duygulandırdı

Davao Oriental eyaletinde yaşayan Ralf henüz 10 yaşında. Yürümesini kısıtlayan konjenital bir durumla doğdu ve çok küçük yaşlardan itibaren ellerine dayanarak hareket etmeye uyum sağladı.

Her gün okula ulaşmak onun için ayrı bir sınav. Ralf yolda sadece kol gücünü kullanıyor. Bazı insanların alayları ve çeşitli zorluklar bile onun okumaya olan ilgisini söndüremedi. Mümkün olduğunca bir gün bile aksatmamaya özen gösteriyor.

Ralf gelecekte avukat olmayı hayal ediyor. Bu yüzden her dersi amacına ulaştıran önemli bir adım olarak görüyor. Çocuğun annesi de her gün yanında olarak okula gitmesinde ve günlük işlerinde yardımcı oluyor.

Ralf'in hikayesi kamuoyuna duyurulduktan sonra yerel yönetim ona burs tahsis etti. Bu destek, onun eğitimine devam etmesi ve avukatlık hayaline yaklaşması için hizmet edecek.