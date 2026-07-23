Tayland'da 1,8 metrelik dev kertenkele markete girerek müşterileri korkuttu!

Tayland'ın Nakhon Pathom bölgesindeki bir markete yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda dev bir varan kertenkelesi girdi. Sürüngenin satış alanında aniden ortaya çıkması, müşteriler ve çalışanlar arasında paniğe yol açtı.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen videoda, varanın market raflarına tırmanarak yiyecek aradığı görülüyor. Hareketleri sırasında bazı ürünleri yere düşürdü. İnsanlar ise hayvana yaklaşmayarak durumu güvenli bir mesafeden izledi.

İhbar üzerine olay yerine yaban hayatı uzmanları geldi. Uzmanlar, varanı kimseye zarar vermeden yakalayarak marketten çıkardı.

İlk tahminlere göre, kurak hava koşulları ve besin kıtlığı hayvanın yerleşim alanına girmesine neden oldu. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.