Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor

Son zamanlarda dünya çapında popülerleşen NeeDoh duyusal oyuncaklarının çocuklar için ciddi risk oluşturabileceği bildirildi. Doktorlar, bu oyuncakların ısıtılmasının, dondurulmasının veya mikrodalga fırına konulmasının ağır yanıklara yol açtığını belirtiyor.

Uzmanların açıklamasına göre, NeeDoh içindeki yapışkan madde yüksek ısı etkisiyle basınç oluşturarak oyuncağın patlamasına neden olabiliyor. Sonuç olarak, kaynar madde yüz, el ve vücudun diğer kısımlarında ciddi yanıklara yol açıyor. Üretici kutuların üzerinde ısıtmama ve dondurmama konusunda uyarıda bulunsa da, sosyal medyadaki tehlikeli meydan okumalar nedeniyle çocuklar bu kurallara uymuyor.

ABD'nin Missouri eyaletinde yedi yaşındaki bir kız çocuğu, mikrodalga fırında ısıtılan oyuncağın patlaması sonucu ağır yanıklar almış ve kendisine deri nakli operasyonu yapılmıştır. İngiltere, Chicago ve New Mexico'da da benzer vakalar kaydedilmiştir.

Doktorlar, bu tür yaralanmaların iz kalmasına, görme yetisinin azalmasına ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurgulayarak, ebeveynleri çocuklarını internetteki tehlikeli meydan okumalara karşı uyarmaya çağırdı. Ayrıca, NeeDoh ve benzeri oyuncakların asla ısıtılmaması, dondurulmaması veya sıcak yerlerde bırakılmaması tavsiye edildi.