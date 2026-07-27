53 Yıldır Elini İndirmeyen İnsan Dünyayı Şaşırttı

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53 Yıldır Elini İndirmeyen İnsan Dünyayı Şaşırttı

Hintli sadhu Amar Bharati, dünyanın en sıra dışı insanlarından biri olarak bilinir. 1973 yılından bu yana sağ elini bir kez bile indirmedi. Bu hareket, Tanrı Şiva'ya verdiği adak ve barış için yaptığı duanın sembolü olarak kabul edilir.

Amar Bharati önceden sıradan bir banka memuruydu. Ailesi, evi, arabası ve üç oğlu vardı. Ancak bir gün tüm hayatını terk edip kendini dini bir hayata adamaya karar verdi. Üç yıl geçtikten sonra, dünyadaki şiddet ve savaşlara karşı bir sembol olarak elini kaldırdı ve onu bir daha asla indirmemeye yemin etti.

İlk yıllarda şiddetli ağrılara katlanan Amar'ın eli zamanla tamamen hareketsiz kaldı. Bugün o, elini istese bile indiremiyor; kaslar atrofiye uğradı, parmak tırnakları ise uzun ve kıvrık bir şekilde büyüdü.

Yine de Amar Bharati kendini mutlu bir insan olarak görüyor. Kendi sözlerine göre, bu fedakarlık ona ruhsal huzur ve içsel uyum kazandırdı. Onun sıra dışı iradesi Hindistan'daki diğer sadhulara da ilham verdi. Bazıları ellerini 7, 13, hatta 25 yıl boyunca havada taşıdılar. Ancak 53 yıldır elini indirmeme rekorunu bugüne kadar kimse tekrarlayamadı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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