Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu

·2·Dünya
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu

İranlı ressam Fatemeh Hamami Nasrabadi'nin yıllardır hayalini kurduğu buluşma gerçekleşti. O, Cristiano Ronaldo ile bir araya gelerek çizdiği portreleri ona hediye etti.

Fatemeh, vücudunun yüzde 85'i felçli olmasına rağmen sanatla uğraşıyor. Resimlerini elleriyle değil, ayak parmaklarını kullanarak çiziyor. Futbolcuların, oyuncuların ve dünyaca ünlü isimlerin portreleri onu sosyal medyada tanınır kıldı.

Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında Al-Nassr takımıyla Tahran'a geldiğinde Fatemeh ona seslendi. İnternette "Ronaldo ile buluşup ona resmimi hediye etmek istiyorum" şeklinde duygusal bir paylaşım yaptı.

Çok geçmeden dileği gerçekleşti. Ronaldo, Fatemeh'i Al-Nassr'ın kamp yaptığı otelde şahsen ağırladı, ona imzalı formasını hediye etti ve portrelerini kabul etti.

Bu an, birçok kişi için dokunaklı bir olay haline geldi. Fatemeh için ise bu, yıllardır beklediği bir buluşmaydı.

Cristiano RonaldoFatemeh HamamiAl-NassrİranSanat
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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