Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı

İspanya milli takımı oyuncusu Lamine Yamal'ın Dünya Kupası sırasında kendisi için özel koşullar talep ettiğine dair haberler yayıldı. İspanyol basınına göre, 19 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Ines Garcia ile birlikte kalabilmek için İspanya Futbol Federasyonu'ndan ayrı bir oda tahsis edilmesini istedi.

Kaynaklara göre Yamal, Ines Garcia'nın yanında olmasının moraline, zihinsel hazırlığına ve oyununa olumlu katkı sağlayacağına inanıyor. Bu nedenle Dünya Kupası boyunca sevgilisiyle birlikte kalmak için izin istedi.

Ancak bu haber henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ne İspanya Futbol Federasyonu ne de Lamine Yamal konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yine de bilgi sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok tartışmaya neden oldu.