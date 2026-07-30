Yapay kuyruklu tavukların yürüyüşü herkesi şaşırttı

Amerikalı bir YouTuber, tavuklar için özel bir yapay siber kuyruk geliştirdi. Bu cihaz, kuşların görünümünü dinozavrlara benzetmekle kalmadı, aynı zamanda yürüyüş tarzlarını da etkiledi. Siber kuyruk takılan tavuklar vücutlarını farklı bir şekilde tutarak antik dinozobrları andıran hareketler yapmaya başladı.

Biyolojik olarak kuşların dinozobrlarla doğrudan birbağlantısı bulunmaktadır. Evrim sürecinde vücutları değişmiş ve uzun kuyrukları kaybolmuştur. Yapay kuyruğun ağırlığı ise tavuğun vücut ağırlık merkezini arkaya doğru kaydırmaktadır.

Dengeyi korumak için tavuklar vücut pozisyonlarını değiştirir ve ayaklarını alışılmışın dışında basarlar. Sonuç olarak yürüyüşleri dinozobrların hareketlerini andırır.