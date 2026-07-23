Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti

Türkiye'nin Gaziantep şehrindeki bir anaokulunda çekilen video, sosyal medyada milyonlarca kez izlenerek birçok kullanıcının kalbine dokundu. Videoda öğretmenin çocuklara olan şefkati ve ilgisi, izleyenleri kayıtsız bırakmadı.

Videoda öğretmenin uyuyan çocukların üzerini sevgiyle örttüğü, uyuyamayan küçük bir kız çocuğunun yanına giderek onu kucağına alıp sarılarak sakinleştirdiği ve uyuttuğu görülüyor. Bu samimi anlar, birçok ebeveyn ve izleyici tarafından büyük beğeni topladı.

Yorumlarda kullanıcılar, böyle öğretmenlerin çocuklar için büyük bir şans olduğunu, sevgi ve ilginin her türlü eğitimin en önemli parçası olduğunu vurgulayarak videodaki kadına minnettarlıklarını ve iyi dileklerini iletiyorlar.