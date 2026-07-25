Özbekistanlı kuyumcudan Ronaldo'ya hediye edilen değerli saat internette tartışma yarattı

Özbekistan'da doğan tanınmış kuyumcu Jacob Arabov Cristiano Ronaldo'ya değeri 1 milyon doları aştığı söylenen kol saatini hediye etti. Hediye, futbolcu ile kuyumcu arasındaki buluşma sırasında takdim edildi.

Kehribar renginde tasarlanan saati gören Ronaldo, kendisinde de aynı renkte bir Bugatti otomobili olduğunu söyledi. Bunu duyan Jacob Arabov, futbolcunun otomobil koleksiyonunda böyle bir renk araç bulunduğundan habersiz olduğunu belirtti.

Al-Nassr kulübü ve Portekiz millî takımı forması giyen Ronaldo, lüks otomobiller ve saatlere olan ilgisiyle de tanınıyor. Ancak takdim edilen saatin renginin onun Bugatti'siyle uyuşması, kuyumcu için de beklenmedik bir durum oldu.

Görüşmeyle ilgili haberin yayılmasının ardından hayranlar hediyenin fiyatına ve dış görünümüne ilgi gösterdi.