Dünyanın en lezzetli yemekleri hangi ülkede? Sıralama açıklandı

Dünyanın en lezzetli ulusal mutfakları sıralaması açıklandı. Uluslararası gastronomik değerlendirmelere dayanan bu liste; farklı ülkelerin geleneksel yemeklerinin lezzeti, çeşitliliği ve popülaritesi dikkate alınarak hazırlandı.

İtalya, 4,64 puanla listede birinci sırada yer aldı. Pizza, makarna ve risotto gibi ülkenin meşhur yemeklerinin dünya genelinde milyonlarca insanın favorisi olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

İkinci sırada Yunanistan (4,60), üçüncü sırada ise Peru (4,54) yer aldı. İlk beşi Portekiz ve İspanya tamamladı.

Ayrıca Japonya, Türkiye, Çin, Fransa ve Endonezya dünyanın en lezzetli mutfaklarına sahip ülkeler arasında ilk ona girdi. Her biri, kendine has yemekleri ve zengin gastronomik gelenekleriyle yüksek puan aldı.

Sıralamada bazı BDT ve bölge ülkeleri de yer aldı. Özellikle Gürcistan 21., Rusya 28., Ukrayna ise 43. sırada yer buldu. Azerbaycan 67., Belarus 79., Ermenistan 87. ve Kazakistan ise 98. sırada yer aldı.