Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor

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Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor

Atlantik Okyanusu'nda gözlemlenen dev beyaz köpekbalıkları, bilim insanlarının ve deniz tutkunlarının dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Uzmanlar tarafından uydu aracılığıyla takip edilen "Ernst" lakaplı büyük beyaz köpekbalığı, ABD'nin Long Island doğu kesimi yakınlarında tespit edildi. En ilginç olanı ise uzmanlar, onun ardından Atlantik Okyanusu'nda şimdiye kadar belirlenen en büyük beyaz köpekbalıklarından birinin de aynı rota üzerinde hareket ediyor olabileceğini belirtiyor.

Edinilen bilgilere göre, 12 fit (yaklaşık 3,7 metre) uzunluğunda ve 1.000 pound (yaklaşık 454 kilogram) ağırlığındaki dişi beyaz köpekbalığı "Ernst", ilk kez 20 Haziran'da New York eyaletindeki Montauk kıyıları yakınlarında özel bir takip sistemi tarafından kaydedildi. Ardından Cape Cod yönüne doğru ilerledi ve daha sonra kuzeye doğru hareketini sürdürdü.

Bilim insanlarına göre, aynı bölgeye doğru ondan çok daha büyük olan "Contender" lakaplı beyaz köpekbalığı da yüzüyor. OCEARCH köpekbalığı takip sisteminin verilerine göre, bu dev köpekbalığının uzunluğu 14 fit (yaklaşık 4,3 metre), ağırlığı ise 1.700 pound'un (770 kilogramdan fazla) üzerindedir. Kendisi, Atlantik Okyanusu'nda kaydedilen en büyük beyaz köpekbalıklarından biri olarak kabul ediliyor.

Gözlem sonuçları, "Ernst" ve "Contender"ın neredeyse aynı göç rotasını kullandığını gösteriyor. Her iki beyaz köpekbalığı da Florida kıyılarından kuzeye doğru hareket ediyor ve Atlantik sahilleri boyunca yüzmeye devam ediyor. The Post tarafından incelenen OCEARCH takip platformu verilerine göre, eğer alışılagelmiş göç rotalarını korurlarsa, yaz mevsiminde Long Island yakınlarından geçme ihtimalleri oldukça yüksek.

Büyük bir köpekbalığı tekne yanında halatlarla tutuluyor.

OCEARCH temsilcisi The Sun gazetesine verdiği demeçte, beyaz köpekbalıklarının mevsimsel göçü hakkında şunları söyledi:

“Batı Kuzey Atlantik'teki beyaz köpekbalıkları genellikle kuzeye göç eder ve yaz ile erken sonbahar mevsimini av arayışıyla Cape Cod veya Atlantik Kanadası sularında geçirir.”

Güncel takip verilerine göre, "Contender" Kuzey Karolina'daki Pamlico Sound bölgesi yakınlarında hareket ediyor. "Ernst" ise çoktan Kanada'daki St. Lawrence Körfezi'ne ulaşmış durumda.

Bu gözlemler, uzmanların bu yıl köpekbalığı karşılaşmalarının ve bunlarla ilgili olayların sayısının arttığını bildirdiği bir dönemde açıklandı.

Sadece bu ay içerisinde Long Island'dan Rockaways bölgesine kadar olan bir dizi plajda, ılık suları seven boğa köpekbalığı (bull shark) sürülerinin görüldüğü haberleri üzerine bazı sahillerde kırmızı bayrak çekildi, bazı plajlar ise geçici olarak tamamen kapatıldı.

Ayrıca, Jones Beach yakınlarında yüzen bir kişinin ayağını bir köpekbalığının ısırdığı kaydedildi. Olay sonucunda mağdurun ayağındaki kemik açığa çıktı. Uzmanlar, bu saldırıya da bir köpekbalığının neden olmuş olabileceğini tahmin ediyor.

Beyaz köpekbalığı yeşil tonlu suyun altında yüzüyor.

Bu nedenle Long Island genelinde yetkili kurumlar güvenlik önlemlerini daha da artırdı. Şu anda kıyı bölgelerinde özel devriye botları düzenli olarak nöbet tutmakta, modern dronlar ise gökyüzünden uçarak kadim yırtıcıların hareketlerini sürekli kontrol altında tutmaktadır.

Uzmanlar, bu tür takip sistemlerinin köpekbalıklarının göçünü daha derinlemesine incelemek, hareket rotalarını önceden belirlemek ve plajları ziyaret eden insanların güvenliğini sağlamada büyük önem taşıdığını vurguluyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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