Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı

Final maçının sona ermesinin ardından Lamine Yamal'ın yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğrafta futbolcu, büyük miktarda para destelerinin yanında dururken görülüyor.

Kare, taraftarlar arasında çeşitli soru ve tahminlere yol açtı. Kullanıcıların bir kısmı fotoğraftaki paraları merak ederken, bazıları bunu basit bir şaka veya kutlama sonrası bir an olarak değerlendirdi.

Ancak fotoğrafın nerede ve hangi koşullarda çekildiğine dair kesin bir bilgi verilmedi. Lamine Yamal da konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bu nedenle ağdaki tartışmalar büyük ölçüde tahminlere dayanıyor. Yine de fotoğraf kısa sürede birçok kullanıcının dikkatini çekti ve geniş çapta yayıldı.