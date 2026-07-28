İrlanda Sahillerinde Dev Köpekbalıklarının Nadir Sürüsü Gözlemlendi

İrlanda sahnelleri her yıl dünyanın en büyük balıklarından biri olan dev köpekbalıkları (basking shark) için önemli bir yaşam alanına dönüşüyor. Devasa boyutlarına rağmen insanlara karşı tamamen zararsız olan bu deniz canlıları, kıyıya çok yakın yüzerek turistlerin ve doğa severlerin hayranlığını kazanıyor. Bu nedenle İrlanda, dev köpekbalıklarını doğal ortamlarında gözlemlemek için en popüler destinasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

Her yıl nisan ayından temmuz başlığına kadar, ayrıca ağustos ve eylül aylarında yüzlerce dev köpekbalığı, plankton ve kopepodlarla beslenmek için İrlanda'nın batı ve güneybatı kıyılarına gelir. Donegal Körfezi'nden Cork Kontluğu'na kadar olan bölge, onları gözlemlemek için dünyadaki en uygun yerlerden biri olarak kabul edilmektedir.

İrlanda Dev Köpekbalıkları Araştırma Grubu (ISBG) uzmanlarına göre, bu köpekbalıkları İskoçya'dan Yeni Zelanda'ya kadar olan bölgelerde yaşamaktadır. Ancak özellikle İrlanda'da kıyıya çok yakın gelmektedirler. Uzunlukları 10 metreye ulaşabilen dev köpekbalıkları, dünyadaki en büyük ikinci balık türü olup sadece planktonla beslenir ve insanlar için tehlike oluşturmaz.

Bu tür, geçen yüzyılın 1950–1960'lı yıllarında yoğun bir şekilde avlandığı için neredeyse nesli tükenme noktasına gelmiştir. Ancak 1984 yılında İrlanda'da son dev köpekbalığının avlanmasından sonra sayıları yavaş yavaş yeniden toparlanmaya başlamıştır. Bununla birlikte, uluslararası düzeyde bu tür hâlâ nesli tehlike altındaki canlılar arasında yer almaktadır.

2022 yılından bu yana dev köpekbalıkları İrlanda yasaları ile özel koruma altına alınmıştır. Tur tekneleri için özel kurallar getirilmiş olup, köpekbalıklarına güvenli mesafede yaklaşılması ve beslenme veya üreme sırasında rahatsız edilmemeleri şart koşulmaktadır.

Uzmanlar'a göre, dev köpekbalıklarını denizin ortasında yakından gözlemlemek yalnızca eşsiz bir doğa harikası değil, aynı zamanda İrlanda'yı ziyaret eden her turistin hafızasında uzun süre kalacak unutulmaz deneyimlerden biridir.