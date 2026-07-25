Marc Cucurella Neden Asla Saçını Kesmiyor? Sebebi Herkesi Ağlattı

İspanya millî takımının defans oyuncusu Marc Cucurella sahada uzun, kıvırcık saçlarıyla dikkat çekiyor. Meğer bunun sadece bir imaj olmadığı, ailesiyle ilgili dokunaklı bir sebebi varmış.

Futbolcunun ilk oğlunun Mateo olduğu ve ona otizm spektrum bozukluğu teşhisi konduğu belirtildi. Çocuğun konuşma becerisi gelişmemiş olup, yetişkinler gibi iletişim kuramamaktadır. Ancak Mateo, sahada babasını tam olarak uzun saçlarından tanımaktadır. Bu yüzden Cucurella yıllardır saçını hiç kestirmemektedir.

Futbolcunun ailesi bu sınavı kolaylıkla atlataamamıştır. Teşhisin konulması, uygun okul ve uzmanların bulunması yolunda birçok zorlukla karşılaşmışlardır. Mark ise kariyeri boyunca her zaman tek bir ilkeye bağlı kalmıştır.

«Önce oğlum için uygun bir okul bulurum, ardından kulübü düşünürüm» demiştir Cucurella.

Onun söylediğine göre, futboldaki kupalar bir gün unutulacaktır, ancak evladının mutluluğu ve hayatı onun için her türlü şampiyonluktan üstündür.

Mark ve eşi Claudia, oğullarının teşhisini gizlememektedirler. Onlar bunun aracılığıyla otizmli çocuk yetiştiren diğer ailelere moral vermeyi amaçlamaktadırlar. Futbolcu için en büyük zafer şampiyonluk değil, evlatlarının sevgisi ve güvenidir.