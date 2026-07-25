Marc Cucurella Neden Asla Saçını Kesmiyor? Sebebi Herkesi Ağlattı

·88·Dünya
Marc Cucurella Neden Asla Saçını Kesmiyor? Sebebi Herkesi Ağlattı

İspanya millî takımının defans oyuncusu Marc Cucurella sahada uzun, kıvırcık saçlarıyla dikkat çekiyor. Meğer bunun sadece bir imaj olmadığı, ailesiyle ilgili dokunaklı bir sebebi varmış.

Futbolcunun ilk oğlunun Mateo olduğu ve ona otizm spektrum bozukluğu teşhisi konduğu belirtildi. Çocuğun konuşma becerisi gelişmemiş olup, yetişkinler gibi iletişim kuramamaktadır. Ancak Mateo, sahada babasını tam olarak uzun saçlarından tanımaktadır. Bu yüzden Cucurella yıllardır saçını hiç kestirmemektedir.

Futbolcunun ailesi bu sınavı kolaylıkla atlataamamıştır. Teşhisin konulması, uygun okul ve uzmanların bulunması yolunda birçok zorlukla karşılaşmışlardır. Mark ise kariyeri boyunca her zaman tek bir ilkeye bağlı kalmıştır.

Marc Cucurella ailesiyle birlikte stadyumda kupa önünde fotoğraf çektiriyor.

«Önce oğlum için uygun bir okul bulurum, ardından kulübü düşünürüm» demiştir Cucurella.

Onun söylediğine göre, futboldaki kupalar bir gün unutulacaktır, ancak evladının mutluluğu ve hayatı onun için her türlü şampiyonluktan üstündür.

Mark ve eşi Claudia, oğullarının teşhisini gizlememektedirler. Onlar bunun aracılığıyla otizmli çocuk yetiştiren diğer ailelere moral vermeyi amaçlamaktadırlar. Futbolcu için en büyük zafer şampiyonluk değil, evlatlarının sevgisi ve güvenidir.

Марк КукурельяИспанияМатеоКлаудия
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drapatiy’nin açıklaması skandala yol açtı: Moskova nasıl yanıt verdi?Drapatiy’nin açıklaması skandala yol açtı: Moskova nasıl yanıt verdi?Bugün, 00:32Angelina Jolie'nin bir diğer kızı Brad Pitt'in soyadından vazgeçmek istiyorAngelina Jolie'nin bir diğer kızı Brad Pitt'in soyadından vazgeçmek istiyorDün, 22:43Kanep içine saklanan nafaka borçlusunu köpeği «ifşa etti» (video)Kanep içine saklanan nafaka borçlusunu köpeği «ifşa etti» (video)Dün, 22:35Altın Paralar 30 Yıllık Deniz Sırrını AydınlattıAltın Paralar 30 Yıllık Deniz Sırrını AydınlattıDün, 22:3426 gün boyunca yemek yemeyen aktivist açlık grevini nihayet sonlandırdı26 gün boyunca yemek yemeyen aktivist açlık grevini nihayet sonlandırdıDün, 21:09Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyorAtlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyorDün, 20:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu