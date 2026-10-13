Çöp toplayıcısı, eşinin polis yüzbaşısı olmasına yardımcı oldu

Brezilya'da sokak temizlikçisi olarak çalışan José Francisco Barros, çöplerin arasından bulduğu kitapları eşi Andreia Guimarães Tavares için evine getirdi. Bu kitaplar, kadının hukuk eğitimi alma hayalini gerçekleştirmesinde önemli bir rol oynadı.

Mais Goiás gazetesinin 20 Haziran 2026 tarihli haberine göre, çift birlikte birçok mali zorluk yaşadı. Andreia yaklaşık yedi yıl boyunca ev hizmetlisi olarak çalıştı. Yükseköğrenim görmek için ise eşinin getirdiği kitaplardan yararlandı. Sonuç olarak, hukuk alanında tam burslu eğitim almaya hak kazandı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Andreia, Goiás Eyaleti Askeri Polisi'ne girmek için yapılan sınavı geçti. Şu anda polis yüzbaşısı rütbesine sahip.

Haziran 2026'da aile, evliliklerinin 25. yıl dönümünü kutladı. Bu vesileyle düzenlenen fotoğraf çekiminde Andreia polis üniformasıyla, José ise şehir temizlik işleri kurumundaki iş kıyafetiyle poz verdi. Ailenin 23 yaşındaki oğlu da fotoğraf çekimine katıldı. Fotoğraflar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

José ve Andreia'nın hikayesi, birbirini desteklemenin ve eğitimin insan hayatını değiştirmede ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.