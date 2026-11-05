4,5 metrelik dehşet: Brezilya'da yerleşim yerinde dev bir anakonda yakalandı

·21·Dünya
4,5 metrelik dehşet: Brezilya'da yerleşim yerinde dev bir anakonda yakalandı

Brezilya'nın Goiás eyaletinin güneyinde bulunan Caldas Novas şehri sakinleri gerçek bir doğa dehşetiyle karşılaştı. Yerel halkın yaşam alanlarına son derece yakın bir bölgede, uzunluğu yaklaşık 4,5 metreyi bulan dev bir anakonda (yerel dilde «sucuri») ortaya çıktı.

İnsanlar ve özellikle küçük çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturan bu korkutucu yırtıcı, itfaiyeciler ve kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Av başındaki dev yırtıcı ve halkın endişesi

Olay yerinden gelen detaylara göre durum beklenenden daha ciddi bir hal aldı:

  • Saldırı yeri: Dev yılan, yerleşim yerlerine bitişik küçük bir dere yatağında bulundu;

  • Tehlikeli durum: Anakonda, yerel halka ait bir evcil hayvanı yakalamış ve onu tamamen yutmaya hazırlanırken fark edildi. Bu durum, çevrede yaşayan aileler ve özellikle sokakta oynayan çocuklar için ciddi bir panik yarattı.

Karmaşık kurtarma operasyonu: Kimse zarar görmedi

Çağrı üzerine hızla olay yerine ulaşan acil durum ekipleri durumu kısa sürede kontrol altına aldı:

  • Özel ekipmanlar: İtfaiyeciler, 4,5 metrelik dev yılanı güvenli bir mesafede tutmak için özel uzun kancalı ekipmanlar kullandı;

  • Profesyonel kontrol: Kurtarma ekiplerinin dikkatli müdahalesi sayesinde operasyon sırasında ne halktan birine ne de yılana en ufak bir zarar geldi.

Anakondanın geleceği ne olacak?

Başarılı operasyonun ardından nadir bulunan yırtıcı güvenli ellere teslim edildi:

  • Tıbbi muayene: Dev anakonda, yaban hayvanlarını geçici olarak barındıran ve rehabilite eden merkeze (Cetras) götürüldü;

  • Doğaya dönüş: Uzmanlar tarafından sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra yılan, insanların yaşam alanlarından uzak, doğal ortamına salınacak.

BrezilyaCaldas NovasAnakondaCetrasYaban Hayatı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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