Hata 133 bin dolara mal oldu: Türkiye'de bir kadın 1 kg altını çöpe attı (video)

·1·Dünya
Hata 133 bin dolara mal oldu: Türkiye'de bir kadın 1 kg altını çöpe attı (video)

Türkiye'nin Bursa şehrinde insanı hayrete düşüren ve bir ailenin uzun yıllara dayanan emeğini tehlikeye atan üzücü bir olay yaşandı. Ev hanımı, içinde yaklaşık 1 kilogram altın bulunan paketi çöp poşetiyle karıştırarak sokaktaki çöp konteynerine attı.

Edinilen bilgiye göre, bu değerli metallerin toplam değeri 6,13 milyon Türk lirasıcivarında (yaklaşık 133 bin ABD dolarından fazla) olup, bu miktar aile tarafından uzun yıllar boyunca yeni bir ev satın almak amacıyla biriktirilmişti.

«Akçalar»da arama: Polis ve belediye ekipleri harekete geçti

Olay, şehrin sembolik bir isme sahip olan «Akçalar» mahallesinde meydana geldi:

  • Geç fark edilen hata: Aile üyeleri paketin kaybolduğunu fark edince derhal yerel polis merkezine ve belediye temizlik işlerine başvurdu;

  • Kapsamlı arama: Haber alınır alınmaz bölgede acil arama çalışmaları başlatıldı ve çöp kamyonlarının hareketleri kontrol altına alındı;

  • Kameralar inceleniyor: Uzmanlar, çöplerin depolama alanına götürülüp götürülmediğini ve paketin hangi yöne gittiğini belirlemek için çevredeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceliyor.

Bir paketteki hayat birikimi

Bu olay sosyal medya ve Türk basınında geniş yankı uyandırdı:

  • Ev hayali tehlikede: Yıllarca süren emek ve biriktirilen servetin bir anlık dikkatsizliğe kurban gitmesi herkesi şoke etti;

  • Sonuç bekleniyor: Şu anda belediye ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin çabalarıyla çöp toplama merkezlerinde paketi bulma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

TürkiyeBursaAkçalarAltınHaber
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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