Brezilya'da yaklaşık 48 ton esrarın tespit edilmesine yardımcı olan hizmet köpeği Hulk onuruna bir heykel dikildi. Dört yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpek, polisleri sıradan bir deponun altında gizlenmiş gizli bir yeraltı sığınağına götürdü.

Olay, Rio de Janeiro şehrinin Nova Holanda bölgesinde meydana geldi. Nisan ayındaki bir polis operasyonu sırasında hizmet köpekleri deponun yakınında şüpheli bir durum sezdi. Hulk, binadaki belirli bir noktayı defalarca işaret ederek görevlilerin dikkatini çekti.

Polisler inceleme sırasında beton bir su havuzuna benzeyen yapının altında gizli bir sığınak olduğunu tespit etti. Orada 24 bin 600'den fazla esrar paketi bulundu. Her bir paket yaklaşık iki kilogram ağırlığında olup toplam miktar yaklaşık 48 tonu buluyordu.

Rio de Janeiro Askeri Polisi, bunun Brezilya'da tek bir operasyon sırasında ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğunu açıkladı.

Bulunan esrarın değerinin 50 milyon Brezilya Reali (7,2 milyon sterlin) olduğu tahmin edildi. Satış için paketlendiğinde ise bu değerin 150 milyon Reale (21,6 milyon sterlin) ulaşabileceği belirtildi. Operasyon sırasında tüfek ve tabanca gibi silahlar da ele geçirildi.

Hulk'un eğiticisi Üçüncü Çavuş Vildemar de Oliveira Souza, köpeğin hizmetini özellikle vurguladı.

Çavuş, "Uyuşturucular çok iyi gizlenmişti. Ancak Hulk'un davranışlarındaki değişikliği fark ettim. Bizi sığınağa götürdü ve ekiple birlikte görevi başarıyla tamamladık," dedi.

Hulk, devletin en yüksek nişanına da layık görüldü.

Köpeğin hizmetleri onurlandırılarak kendisine ithaf edilen heykel, Rio de Janeiro Askeri Polisi Köpekli Birlikler Taburu karargahının önüne dikildi. Heykel, Hulk'un tetikte oturan, kulakları dik bir duruşunu yansıtıyor. Eser, emekli çavuş ve heykeltıraş Carlos Alexandre de Almeida tarafından yaratıldı.

Polis yetkilileri, anıtın Hulk'un uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki hizmetlerini ve tarihini ölümsüzleştirmek amacıyla dikildiğini belirtti.

Bu, Hulk'a gösterilen ilk takdir değil. Bu yılın Haziran ayında, Rio de Janeiro Eyalet Yasama Meclisi'nin en yüksek ödülü olan Tiradentes Madalyası ile ödüllendirilen ilk hayvan oldu. Ödül, kamu güvenliğinin sağlanmasındaki hizmetleri ve rekor miktardaki ele geçirme operasyonundaki rolü nedeniyle verildi.

Ödülün öncülerinden siyasetçi Rodrigo Amorim, polis köpeğiyle dünya rekoru kırıldığını vurguladı.

Hulk'un uzmanlaşmış hizmet köpeği birimine hediye edildiği ve yavruluktan itibaren Çavuş Vildemar'ın gözetiminde eğitildiği bildirildi. Köpek bugüne kadar 200'den fazla polis operasyonunda yer aldı.

Heykelin açılış töreni, polis köpekleri ve eğiticilerinin hizmetine adanmış bir etkinlik kapsamında gerçekleştirildi. Rio de Janeiro Askeri Polisi Başkomutanı Albay Silvio Ricardo Chiuffo Guerra da Hulk'un rekor sonuçtaki önemli rolünü özellikle takdir etti.

Böylece, hizmet hayatı boyunca 200'den fazla operasyona katılan Hulk, artık sadece polisteki başarılarıyla değil, onuruna dikilen heykeliyle de hatırlanacak.