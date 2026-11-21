Donald Trump'ın Village People grubunun «Y.M.C.A.» şarkısı eşliğinde sergilediği meşhur dans figürlerini eşi Melania'nın beğenmediği ortaya çıktı. Ancak ABD Başkanı, bu performansların destekçileri tarafından çok sevildiğini belirterek dans etmekten vazgeçmeyeceğini esprili bir dille ifade ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi etkinliklerdeki sıra dışı performanslarıyla bir kez daha ilgi odağı oldu. Sahnede dans etmesi, el hareketleri ve haltercilere öykünmesi destekçileri tarafından beğenilse de, eşi Melania Trump bunu başkanlık makamına uygun bulmuyor.

Trump ise bu konuda eşinin fikrine pek katılmıyor. Ona göre insanlar bu meşhur dans figürlerini gerçekten çok seviyor.

Melania eşine: «Bu bir başkana yakışmıyor» diyor

Trump'ın ifadesine göre Melania, sahnede dans etmesini onaylamıyor ve bu tür hareketlerden vazgeçmesini istiyor.

Başkan, eşinin sözlerini şöyle aktarıyor:

«Tatlım, bu bir başkana yakışmıyor.»

Trump'a göre Melania, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'i örnek göstererek onun dans ettiğini hayal etmenin zor olduğunu vurgulamış.

Ancak Amerika lideri bu itiraza esprili bir yanıt veriyor.

«Ama yine de başkan olmayı başardım» diyor.

Trump'a göre dansını alkışlayan insanlar bunu sadece nezaketen değil, gerçekten sevdikleri için yapıyor.

«Y.M.C.A.» dansı ve haltercilere öykünme

Trump'ın en meşhur sahne hareketleri Village People grubunun «Y.M.C.A.» şarkısıyla bağlantılı. Şarkı çalarken kollarını havaya kaldırıp kendine has figürlerle dans ediyor.

Ancak Melania sadece bu dansı değil, başkanın diğer sahne performanslarını da sevmiyor. Trump, konuşmaları sırasında haltercilere öykünerek yaptığı hareketleri de eşinin «başkanlık makamına hiç yakışmadığını» düşündüğünü söylüyor.

Başkan, bu hareketlerin Melania tarafından dansından bile daha az sevildiğini esprili bir dille belirtmiş.

Trump, eşinin fikrine rağmen dans etmeye devam ediyor

ABD lideri, bu konuya 2026 yılı boyunca düzenlenen bir dizi miting ve siyasi etkinlikte defalarca değindi. Özellikle Ocak, Mayıs ve Ekim aylarındaki konuşmalarında eşinin tutumundan bahsetti.

Trump, «O, her şeyin başkanlık makamına uygun olması gerektiğine kesinlikle inanıyor. Bazen dans etmeye başlarsam bundan pek hoşlandığından emin değilim, ama insanlar bunu çok seviyor» dedi.

Böylece Melania Trump, eşinin sahnedeki hareketlerini başkanlık makamına uygun bulmasa da, Donald Trump bu performansların destekçileri tarafından beğenildiğine inanıyor.