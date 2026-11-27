Çinli pilot Julie Wang (Van Chjen), American Airlines havayolu şirketinde kaptan pilotluk görevine terfi etti. 10 yıl önce tek başına uçakla dünya turu yapan ilk Asyalı kadın olarak tanınmıştı. Bu gelişme South China Morning Post tarafından duyuruldu.

Julie Wang, Weibo sosyal medya hesabından yeni görevine atandığını duyurdu. 10 yıl önce tek motorlu bir uçakla dünyayı tek başına dolaştığını ve bugün bir havayolu kaptanı olarak büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Wang, "On yıl önce tek motorlu bir uçakla dünyayı tek başına dolaşma cesaretini göstermekten, bugün kaptanlık apoletlerini takıp sorumluluk almaya kadar geçen yol, hayatımın yarısı boyunca yürüdüğüm bir yolculuktu" diye yazdı.

Julie Wang, ABD'deki Şükran Günü arifesinde terfi etti. Ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve 10 yıl önce hayal kurmaya ve uçmaya cesaret eden o zamanki haline minnettarlığını dile getirdi.

17 yıllık reklamcılık kariyerinden sonra pilotluğa geçti

Julie Wang, Çin'in Çongçing şehrinde doğdu. Anne ve babası havacılık mühendisliği alanında profesör olduğu için çocukluğundan beri havacılığa ilgi duyuyordu. Ancak başlangıçta reklamcılık sektörünü seçti ve 17 yıl boyunca bu alanda çalıştı.

Ailesi ABD'ye taşındıktan sonra Julie Wang mesleğini değiştirmeyi düşünmeye başladı. Havacılık sektöründeki kültürel önyargılara ve stereotiplere rağmen 37 yaşında pilotluk eğitimi almaya başladı.

2011 yılında pilot lisansını aldıktan beş yıl sonra, 2016'da tek başına uçakla dünya turunu tamamladı. Bu uçuşuyla dünyayı tek başına dolaşan ilk Asyalı kadın olarak tanındı.

38,5 bin kilometrelik tarihi uçuş

Julie Wang, ek yakıt depoları takılmış Cirrus SR22 tipi uçakla yaklaşık 38,5 bin kilometre mesafe kat etti. Uçuş 18 gün sürdü.

Yolculuk ABD'nin Teksas eyaletinden başladı; Pasifik Okyanusu üzerinden Hawaii ve Marshall Adaları'na, ardından Guam ve Filipinler üzerinden Çin'e yöneldi. Hainan Adası'ndaki Haikou şehrine indikten sonra Vietnam, Laos, Tayland, Hindistan ve Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya, oradan da Atlantik Okyanusu üzerinden ABD'ye döndü.

Uçuşun en uzun etabı, yaklaşık 14 saat süren Hawaii rotasıydı.

Julie Wang, Marshall Adaları'nda yerel halkla karşılaştığında, insanlar onun dünyayı tek başına dolaşma çabası karşısında şaşkına döndüler. Sohbet sırasında yerel halk, ona ünlü pilot Amelia Earhart'ın kaderinden de bahsetti. Earhart, 1937'de Pasifik Okyanusu üzerinde kaybolmuş ve uçağı hala bulunamamıştır.

Tarihi uçuşla ilgili tartışmalar devam ediyor

Julie Wang'in 2016'daki uçuşu geniş çapta kabul görse de, bir diğer Çinli pilot Saki Chen (Chen Szinsyan) de bu tarihi başarı üzerinde hak iddia etti. İki pilot arasındaki hukuki tartışmalar yıllarca sürdü.

Buna rağmen, Julie Wang'in havacılıktaki kariyeri yeni bir aşamaya yükseldi. Reklamcılıktan pilotluğa geçişi, 37 yaşında yeni bir mesleğe başlaması ve 10 yıl sonra büyük bir havayolu şirketinde kaptan olması, birçok kişi için ilham verici bir yaşam öyküsü haline geldi.