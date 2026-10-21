Türkiye'de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi (video)

·10·Dünya
Türkiye'de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi (video)

Türkiye'nin Elazığ şehrinde bir halk otobüsü şoförü, aniden fenalaşarak yere yığılan yolcuya yardım etmek için güzergahını değiştirdi. Kanal23'ün haberine göre olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde seferini yapan otobüsün yolcularından biri aniden rahatsızlanarak yere düştü. Durumu fark eden diğer yolcular, şoför Emrah Zaman'a haber verdi.

Şoför, ulaşım biriminden izin aldıktan sonra rotasından saparak otobüsü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne doğru sürdü. Yolda diğer araçlardan yol vermelerini isteyerek korna çaldı.

Otobüs hastaneye ulaştığında sağlık ekipleri yolcuyu sedyeye alarak hastaneye taşıdı. Yolcu tedavi altına alındı.

Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcunun sağlık durumu hakkında henüz ek bir bilgi verilmedi.

ElazığKanal23Fethi SekinOtobüs KamerasıTürkiye
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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