Türkiye'de 2. sınıf öğrencisinin devlet bayrağına gösterdiği saygı kameraya yansıdı (video)

Türkiye'de bir ilkokul öğrencisinin devlet bayrağına gösterdiği samimi saygı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun basit ama anlamlı hareketi dikkat çeken bir olay haline geldi.

Türkiye'nin Elazığ şehrindeki Çatalçeşme İlkokulu'nda 2. sınıfta eğitim gören Miran Batın Canpolat, okul koridorunda arkadaşlarıyla oynuyordu. O sırada duvarda asılı olan Türk bayrağını görünce bir an duraksadı.

Çocuk bayrağı eline alıp önce öptü, ardından alnına koydu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarının yanına dönerek oyununa devam etti.

Onun bu hareketi önceden planlanmamış, samimi bir an olarak güvenlik kamerasında yer aldı. Bazen büyük duyguları ifade etmek için çok fazla söze gerek yoktur; küçük bir çocuğun tek bir hareketi bile saygı ve sevgiyi gösterebilir.

Miran Batın Canpolat'ın bu hareketi, okuldaki sıradan bir günün unutulmaz anlarından biri haline geldi.