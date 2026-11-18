ABD'nin Detroit şehrinde toplu taşıma yolcuları beklenmedik bir duruma tanık oldu. İki atlı, atlarıyla birlikte şehir otobüsüne bindi. Sıra dışı olay otobüs güvenlik kameralarına yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili haberi ABC News duyurdu.

Olay, 7 Kasım günü 7 Mile Road ve Strasburg Street caddeleri yakınlarında meydana geldi. İki atlı otobüs durağında beklerken araç durdu. Sürücüyle kısa bir süre konuştuktan sonra atlarını otobüsün içine aldılar.

İlginç bir şekilde sürücü, atları şaka yollu hizmet hayvanları olarak nitelendirdi. Atlar ve sahipleri otobüs salonundan geçerek kısa süre sonra arka kapıdan tekrar indiler. Ardından otobüs yoluna devam etti.

Edinilen bilgiye göre, at sahiplerinden biri olan Jordan Williams, "Urban City Cowboys" organizasyonunun kurucu ortağı. Bu hareketle Detroit'teki siyahi kovboylara ve at sporlarıyla uğraşan kişilere dikkat çekmeyi amaçlıyor. Olay sırasında bölgede bir yardım etkinliği düzenlediği ve çocuklara ata binme fırsatı sunduğu öğrenildi.

Detroit Ulaşım Departmanı (DDOT) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otobüslere yalnızca yasal gereklilikleri karşılayan hizmet hayvanlarının alınmasına izin verildiğini belirtti. Kurum, atların otobüse alınmasının yolcular ve hayvanların güvenliği için risk oluşturabileceğini vurguladı.

Ayrıca olay sonrasında otobüs şoförlerinin eğitimlerinin tazelenmesi ve ilgili kuralların tekrar hatırlatılmasının planlandığı ifade edildi.