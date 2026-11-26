Kazakistan'ın Batı Kazakistan bölgesinde ilk kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bayılan bir kızı hastaneye ulaştırmak zorlaştı. Sonuç olarak, devriye polisi memurları ona yardım etti.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre olay, 26 Kasım günü Oral — Aktöbe karayolu üzerinde, Barbastau köyü yakınlarında meydana geldi.

Aynı bölgede görev yapan devriye polisi memurlarına bir Chevrolet Cobalt sürücüsü başvurdu. Sürücü, araçta baygın halde bir kız olduğunu ve yollardaki buzlanma nedeniyle onu kendi imkanlarıyla hastaneye götüremediğini belirtti.

Sürücünün ifadesine göre, acil tıbbi yardım ekipleri zaten çağrılmıştı ancak hava ve yol koşulları sağlık ekiplerinin hızlı ulaşmasına engel oluyordu.

Durumun ciddiyetini anlayan polis memurları Sağındık Umbayev ve Ansar Maratov, kızı derhal hizmet aracına yerleştirdi. Kıza eşlik eden köy sağlık memuru ile birlikte onu Oral şehrindeki sağlık kuruluşuna ulaştırdılar.

Burada hasta sağlık personeline teslim edildi. Şu anda kızın durumunun stabil olduğu ve gerekli tedaviyi aldığı bildirildi.