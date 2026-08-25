İsveç'te yolcular otobüsü kazadan kurtardı

İsveç'in güneyinde meydana gelen olay, yolcuların cesareti ve hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir faciaya dönüşmekten kurtuldu. Yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken sürücü aniden bilincini kaybetti. Otobüs hız kesmeden ilerleyerek yolda kontrolden çıkma riski yarattı.

Böylesine tehlikeli bir durumda yolculardan biri olan Maria Hjelte, hemen sürücü koltuğuna ulaşarak direksiyonu tuttu. Ona bir diğer yolcu olan Niranjan yardıma geldi. İkisi, otobüsü mümkün olduğunca yolun üzerinde tutmaya çalıştılar.

Yolcuların hızlı müdahalesi sonucunda otobüsün karşı şeride geçmesi engellendi. Nihayetinde araç yol kenarındaki bariyere yönlendirilerek hızı düşürüldü ve otobüs durduruldu. Daha sonra kendine gelen sürücü de frene basmayı başardı.

En önemlisi, olay sonucunda yolcuların hiçbiri zarar görmedi. Bilincini kaybeden sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından yolcuların cesareti İsveç'te ve diğer ülkelerde büyük ilgi gördü. Özellikle otobüsün kontrolünü ele alan Maria Hjelte'nin hızlı kararı, birçok insanın hayatını kurtarmış olabilir.