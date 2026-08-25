İsveç'te yolcular otobüsü kazadan kurtardı

·53·Dünya
İsveç'te yolcular otobüsü kazadan kurtardı

İsveç'in güneyinde meydana gelen olay, yolcuların cesareti ve hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir faciaya dönüşmekten kurtuldu. Yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken sürücü aniden bilincini kaybetti. Otobüs hız kesmeden ilerleyerek yolda kontrolden çıkma riski yarattı.

Böylesine tehlikeli bir durumda yolculardan biri olan Maria Hjelte, hemen sürücü koltuğuna ulaşarak direksiyonu tuttu. Ona bir diğer yolcu olan Niranjan yardıma geldi. İkisi, otobüsü mümkün olduğunca yolun üzerinde tutmaya çalıştılar.

Yolcuların hızlı müdahalesi sonucunda otobüsün karşı şeride geçmesi engellendi. Nihayetinde araç yol kenarındaki bariyere yönlendirilerek hızı düşürüldü ve otobüs durduruldu. Daha sonra kendine gelen sürücü de frene basmayı başardı.

En önemlisi, olay sonucunda yolcuların hiçbiri zarar görmedi. Bilincini kaybeden sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından yolcuların cesareti İsveç'te ve diğer ülkelerde büyük ilgi gördü. Özellikle otobüsün kontrolünü ele alan Maria Hjelte'nin hızlı kararı, birçok insanın hayatını kurtarmış olabilir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bilim insanları deniz tabanında yürüyen bir köpekbalığı keşfetti (video)Bilim insanları deniz tabanında yürüyen bir köpekbalığı keşfetti (video)Bugün, 20:52NASA yeni bir teleskobu uzaya fırlatmaya hazırlanıyorNASA yeni bir teleskobu uzaya fırlatmaya hazırlanıyorBugün, 20:47Doğan her çocuk için 55 bin dolar verilecekDoğan her çocuk için 55 bin dolar verilecekBugün, 19:46Meşhur içeceğin 140 yıllık gizli tarifi nerede saklanıyor?Meşhur içeceğin 140 yıllık gizli tarifi nerede saklanıyor?Bugün, 19:25Güneş'te şiddetli patlamalar başladı: aktivite keskin arttıGüneş'te şiddetli patlamalar başladı: aktivite keskin arttıBugün, 19:00Lamine Yamal sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladıLamine Yamal sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladıBugün, 18:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti