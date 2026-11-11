Güney Kore'de yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 32 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu

1 dk okuma59
Güney Kore'de yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 32 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu

Güney Kore'nin Seongnam şehri Bundang bölgesinde bir yolcu otobüsü 32 araca çarparak büyük bir trafik kazasına yol açtı. Olay sonucunda 57 kişi yaralandı. Yaralılardan dokuzunun durumunun ağır, 48'inin ise hafif olduğu bildirildi. Konuyla ilgili haberi Yonhap ajansı duyurdu.

Kaza 11 Kasım sabahı meydana geldi. 60 yaşın üzerindeki sürücünün kullandığı otobüs, trafik ışıklarının yeşile dönmesini bekleyen araçlara çarptı. Çarpışma sonucunda dört otobüs, bir kamyon ve 27 binek araç hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre otobüs, 100-150 metrelik bir mesafe boyunca araçlara art arda çarptıktan sonra yol ortasındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yaralılar arasında otobüs sürücüsü de bulunuyor. Araç içinde sıkışan sürücü, kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü polise fren sisteminin çalışmadığını söyledi. Yapılan incelemede sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.

Polis şu anda kazanın nedenlerini araştırıyor. Fren sistemindeki teknik bir arıza veya sürücünün pedala yanlış basmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Makaleyi beğendiniz mi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Dünya haberleri