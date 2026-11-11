Güney Kore'de yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 32 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu

Güney Kore'nin Seongnam şehri Bundang bölgesinde bir yolcu otobüsü 32 araca çarparak büyük bir trafik kazasına yol açtı. Olay sonucunda 57 kişi yaralandı. Yaralılardan dokuzunun durumunun ağır, 48'inin ise hafif olduğu bildirildi. Konuyla ilgili haberi Yonhap ajansı duyurdu.

Kaza 11 Kasım sabahı meydana geldi. 60 yaşın üzerindeki sürücünün kullandığı otobüs, trafik ışıklarının yeşile dönmesini bekleyen araçlara çarptı. Çarpışma sonucunda dört otobüs, bir kamyon ve 27 binek araç hasar gördü.