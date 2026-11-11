Güney Kore'de yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 32 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu
Güney Kore'nin Seongnam şehri Bundang bölgesinde bir yolcu otobüsü 32 araca çarparak büyük bir trafik kazasına yol açtı. Olay sonucunda 57 kişi yaralandı. Yaralılardan dokuzunun durumunun ağır, 48'inin ise hafif olduğu bildirildi. Konuyla ilgili haberi Yonhap ajansı duyurdu.
Kaza 11 Kasım sabahı meydana geldi. 60 yaşın üzerindeki sürücünün kullandığı otobüs, trafik ışıklarının yeşile dönmesini bekleyen araçlara çarptı. Çarpışma sonucunda dört otobüs, bir kamyon ve 27 binek araç hasar gördü.
Edinilen bilgilere göre otobüs, 100-150 metrelik bir mesafe boyunca araçlara art arda çarptıktan sonra yol ortasındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yaralılar arasında otobüs sürücüsü de bulunuyor. Araç içinde sıkışan sürücü, kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücü polise fren sisteminin çalışmadığını söyledi. Yapılan incelemede sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.
Polis şu anda kazanın nedenlerini araştırıyor. Fren sistemindeki teknik bir arıza veya sürücünün pedala yanlış basmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.
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