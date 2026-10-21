Korku dolu anlar: Çin'de 3 yaşındaki kız çocuğu 12. katın penceresinden sarktı

Çin'in Fujian eyaletinde üç yaşındaki bir kız çocuğu, çok katlı bir binanın 12. katındaki pencere demirlerine takılarak dışarıda asılı kaldı. Olay, 17 Ekim'de Zhangjin şehrinde meydana geldi.

Tehlikeli durumu fark eden komşular ve güvenlik görevlileri hemen yardıma koştu. Küçük kızın aşağı düşmemesi için bina altında bir sandalyeyi tutarak destek oldular.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri daireye girerek çocuğu güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgilere göre, olay sırasında küçük kız evde yalnızdı. Kurtarılmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bu olay, küçük çocukları evde gözetimsiz bırakmamanın ve pencereler ile balkonlarda çocuk güvenliğini sağlamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.