Novosibirsk'te 12 yaşındaki kız çocuğu iki çocuğu bıçakla yaraladı

Rusya'nın Novosibirsk şehrinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun karıştığı olay sonucunda iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri ağır durumda ve yoğun bakımda tedavi görüyor. Kolluk kuvvetleri olayın tüm detaylarını araştırıyor.

Olay, 29 Eylül günü Novosibirsk'in Leninskiy bölgesindeki çok katlı binalardan birinin bahçesinde bulunan çocuk oyun alanında meydana geldi.

İlk bilgilere göre, 12 yaşındaki kız çocuğu 2015 doğumlu bir çocuğu bıçakla yaraladı. Ardından 2022 doğumlu bir başka çocuk daha yaralandı. Polis, kızın kimliğini hızla tespit ederek yasal temsilcileri eşliğinde karakola götürdü.

Yaralı çocuklardan biri yoğun bakımda

Olay sonucunda iki çocuk tıbbi yardıma ihtiyaç duydu.

Yerel haberlere göre, 2015 doğumlu kız çocuğu hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor. Doktorlar durumuyla ilgili gerekli tıbbi müdahaleyi yapıyor.

İkinci çocuğun da tıbbi bir kuruma götürüldüğü bilgisi yayıldı. Polis ise olayın tüm koşullarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Novosibirsk Bölge Savcılığı, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma organları olayın nedenlerini, katılımcılar arasında ne yaşandığını ve olaya yol açan durumları araştırıyor. Toplanan materyaller temelinde yasal kararın verilmesi bekleniyor.

Şu anda olaya hukuki değerlendirme yapma süreci devam ediyor. Bu nedenle yayılan ilk haberlerdeki tüm detayları nihai ve doğrulanmış bilgi olarak kabul etmek için acele etmemek gerekir.

Kızın daha önce de tıbbi yardım aldığı belirtiliyor

Bazı yerel yayın organları, 12 yaşındaki kızın daha önce de bir akrabasına karşı şiddet uyguladığını ve ardından zorunlu tedavi gördüğünü bildirdi. Ancak bu bilgiler resmi soruşturma dosyalarıyla tam olarak doğrulanana kadar ihtiyatla yaklaşılmalıdır.

Son bilgilere göre polis, kızın sağlık görevlilerine teslim edilerek uzmanlaşmış bir tıbbi kuruma yerleştirileceğini bildirdi.

En önemli konu — yaralı çocukların durumu

Şu anda kamuoyunun dikkati, öncelikle yaralanan çocukların sağlığına ve olayın gerçek nedenlerinin belirlenmesine odaklanmış durumda.

Bu olay, çocuk güvenliğinin, ruhsal durumlarının zamanında değerlendirilmesinin ve tehlikeli durumların erken tespit edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Novosibirsk'teki olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın tam nedenleri ve hukuki değerlendirmesi, resmi soruşturma sonuçlarına göre belli olacak.