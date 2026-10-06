Irkutsk'ta Özbekistan vatandaşı bir baba, 17 yaşındaki kızını dövüp dördüncü katın penceresinden aşağı attı

Irkutsk şehrinde 44 yaşındaki bir adam, reşit olmayan kızını vahşice dövdükten sonra dördüncü kattaki dairenin penceresinden aşağı attı. 17 yaşındaki kız ağır yaralı olarak hayatta kaldı ve hastanede müfettişlere olayın detaylarını anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, kızın okulda olması gerektiği sırada sokakta bir erkekle buluşması nedeniyle başladı. Kız, ailesinden habersiz okuldan ayrılmıştı. Buna öfkelenen baba, onu "cezalandırmaya" karar verdi.

Adam önce kızını dövdü ve arabasına bindirdi. Şiddet daha sonra arabada, iş yerinde ve evinde devam etti. Soruşturma verilerine göre adam, kızını metal bir hortum ve ahşap bir kalasla da dövdü.

Ardından kızını dördüncü kattaki pencereden aşağı itti. Kız ağır yaralanmasına rağmen hayatta kaldı. Irkutsk Leninskiy Bölge Mahkemesi, adamı reşit olmayan birine işkence etmek ve kasten öldürmeye teşebbüsten suçlu buldu. 7 yıl 6 ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Karar henüz kesinleşmedi.