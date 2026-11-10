18 kilo veren Iosif Prigojin yeni bir sorunla karşılaştı: «Zayıflamak işin yarısı...»

Ünlü Rus müzik yapımcısı Iosif Prigojin, önemli ölçüde kilo verdikten sonra beklenmedik ve zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Modern bir ilaç yardımıyla bir anda 18 kilogram veren 55 yaşındaki yapımcı, şimdi cildinin sarkmasıyla mücadele ediyor.

«Asıl görev, yüzü korumak»

Prigojin, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, zayıflama sürecinin beraberinde ciddi estetik sorunlar getirdiğini itiraf etti. Özel bir ilaç (tirzepatid/tirzetta) kürü sonrası kısa sürede verilen 18 kilonun, yüz derisinin belirgin şekilde sarkmasına ve çökmesine neden olduğunu belirtti.

Moskova'daki Klinik Estetik Tıp Enstitüsü'nde (KIEM) sedyede yatarken video paylaşan yapımcı, uzman gözetiminde yüzünün alt kısmına özel cihazlı işlemler uygulattığını gösterdi. Cildi ameliyatsız germe (lifting) ve sıkılaştırma yöntemiyle eski doğal gerginliğine kavuşturmaya çalışıyor.

Parametre / Gösterge Detaylar Kişi Iosif Prigojin (müzik yapımcısı) Verilen kilo 18 kilogram Zayıflama yöntemi Özel enjeksiyon ilacı (tirzetta kürü) Ortaya çıkan temel sorun Yüz derisinin sarkması ve gerginliğini kaybetmesi («zayıflama yüzü» etkisi) Alınan önlem Estetik klinikte cihazlı sıkılaştırma ve ameliyatsız lifting Beklenen etki Kümülatif uzun vadeli sonuç

«Zayıflamak işin sadece yarısı. Asıl görev yüzü korumak! 18 kilo verdikten sonra deri gözle görülür şekilde sarktığı için şimdi geleceğe yönelik çalışıyoruz, sonuç aşamalı olarak ortaya çıkacak.» — Iosif Prigojin

Hızlı zayıflamanın «gizli bedeli»

Son zamanlarda şov dünyasında diyabet ve obeziteye karşı kullanılan enjeksiyon ilaçlarıyla (Ozempic, Tirzepatid vb.) hızlı zayıflama popüler hale geldi. Ancak tıp uzmanları, kısa sürede çok kilo vermenin yüzdeki yağ tabakasını hızla azaltarak cildin sarkmasına ve kişinin olduğundan çok daha yaşlı görünmesine neden olduğu konusunda uyarıyor.

Prigojin, cerrahi müdahaleye başvurmadan modern cihazlı kozmetoloji yardımıyla bu sorunu çözme yolunu seçti.

Sizce fazla kilolardan ilaç yardımıyla hızlıca kurtulmak değer mi, yoksa sağlıklı beslenme ve egzersizle yavaş zayıflamak mı daha doğru? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.