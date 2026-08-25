Çin'de bir Mercedes-Benz otomobili birinci katın kenarında asılı kaldı

·91·Dünya
Çin'de bir Mercedes-Benz otomobili birinci katın kenarında asılı kaldı

Çin'in Hebei eyaletindeki Handan şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde, bir Mercedes-Benz sergi aracıyla ilgili sıra dışı bir olay yaşandı.

23 Ağustos günü alışveriş merkezinin birinci katında duran otomobil aniden geri hareket ederek yürüyen merdivene ve cam korkuluğa çarptı. Darbenin etkisiyle korkuluk camı kırıldı ve otomobil birinci katın kenarında asılı kaldı. Arka tekerleklerinden biri alt katın üzerinde boşlukta sallanıyordu.

Olayı gösteren videolarda otomobilin aşağı düşmekten son anda kurtulduğu görülüyor. Yürüyen merdiven ve korkuluk onu tutmasaydı, araç alışveriş merkezinin alt katına düşebilirdi.

Kırılan cam ve korkuluk parçaları alt kata düşerek oradaki bir dondurma dükkanına zarar verdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, dükkan çalışanlarından birinin ayağı yaralandı ve tıbbi kontrolden geçirilmesi gerekti. Dükkan ekipmanlarının bir kısmı da hasar gördüğü için ticari faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Şu an itibarıyla otomobilin neden geri hareket ettiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Aracın, Handan şehrindeki bir otomobil bayisine ait sergi aracı olduğu bildirildi. Alışveriş merkezi ve ilgili kurumlar olayın nedenlerini belirlemek için çalışma başlattı.

Alışveriş merkezi yönetimi, daha sonra hasar gören korkuluğun onarıldığını ve kompleksin normal şekilde hizmet vermeye devam ettiğini duyurdu.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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