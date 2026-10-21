Çin'de 3 yaşındaki kız çocuğu 12. kattan düşmekten son anda kurtuldu (video)

·1·Dünya
Çin'de 3 yaşındaki kız çocuğu 12. kattan düşmekten son anda kurtuldu (video)

Çin'in Fujian eyaletindeki Zhangping şehrinde üç yaşındaki bir kız çocuğu, bir apartmanın 12. katındaki pencere korkuluklarına takılarak dışarıda asılı kaldı. Komşuların ve kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çocuk hayatta kaldı.

Olay, 17 Ekim 2026 sabahı saat 07:48 civarında meydana geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre, küçük kız penceredeki koruyucu ızgaradan dışarı çıktı ve başı metal çubukların arasına sıkıştı. Vücudu ise 12. kat yüksekliğinde boşlukta asılı kaldı.

Durumu fark eden komşular ve bina güvenlik görevlileri hemen yardıma koştu. Alt kattaki daireden müdahale eden görevliler, çocuğun vücudunu desteklemek ve düşmesini önlemek için altına bir sandalye yerleştirdi.

Kısa süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri ulaştı. Daireye giren ekipler, küçük kızı dikkatlice ızgaradan kurtararak güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

Haberlere göre, olay sırasında küçük kız evde yalnızdı. Babası işte, annesi ise alışveriş yapmak için dışarıdaydı. Kurtarılan çocuk sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre ciddi bir yaralanması bulunmuyor.

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada yayılarak çocuk güvenliği konusuna bir kez daha dikkat çekti.

ZhangpingFujianKız ÇocuğuÇocuk GüvenliğiÇin
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Delfin» Tayfunu Çin’i Vurdu: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi«Delfin» Tayfunu Çin’i Vurdu: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi10 Ağustos 08:44Sarhoş kadın 3 yaşındaki kızını 10. kattan aşağı attıSarhoş kadın 3 yaşındaki kızını 10. kattan aşağı attı26 Ağustos 13:41İki yaşındaki kız çocuğu 250'den fazla mıknatıslı top yuttuİki yaşındaki kız çocuğu 250'den fazla mıknatıslı top yuttu8 Ekim 14:21İstanbul'da ateş düşürücü şurubu fazla içen küçük kız hayatını kaybettiİstanbul'da ateş düşürücü şurubu fazla içen küçük kız hayatını kaybetti14 Ekim 17:17Polonya'da üç erkek 5. kattan düşmek üzere olan küçük kızı kurtardıPolonya'da üç erkek 5. kattan düşmek üzere olan küçük kızı kurtardı11 Ağustos 20:19Telefonla ilgilenen adam ikinci kattan düştüTelefonla ilgilenen adam ikinci kattan düştü13 Eylül 11:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi