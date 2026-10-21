Çin'de 3 yaşındaki kız çocuğu 12. kattan düşmekten son anda kurtuldu (video)

Çin'in Fujian eyaletindeki Zhangping şehrinde üç yaşındaki bir kız çocuğu, bir apartmanın 12. katındaki pencere korkuluklarına takılarak dışarıda asılı kaldı. Komşuların ve kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çocuk hayatta kaldı.

Olay, 17 Ekim 2026 sabahı saat 07:48 civarında meydana geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre, küçük kız penceredeki koruyucu ızgaradan dışarı çıktı ve başı metal çubukların arasına sıkıştı. Vücudu ise 12. kat yüksekliğinde boşlukta asılı kaldı.

Durumu fark eden komşular ve bina güvenlik görevlileri hemen yardıma koştu. Alt kattaki daireden müdahale eden görevliler, çocuğun vücudunu desteklemek ve düşmesini önlemek için altına bir sandalye yerleştirdi.

Kısa süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri ulaştı. Daireye giren ekipler, küçük kızı dikkatlice ızgaradan kurtararak güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

Haberlere göre, olay sırasında küçük kız evde yalnızdı. Babası işte, annesi ise alışveriş yapmak için dışarıdaydı. Kurtarılan çocuk sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre ciddi bir yaralanması bulunmuyor.

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada yayılarak çocuk güvenliği konusuna bir kez daha dikkat çekti.