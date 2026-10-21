ABD'de bir ayı kütüphaneyi bastı ve çalışanların yiyeceklerini yedi

·2·Dünya
ABD'de bir ayı kütüphaneyi bastı ve çalışanların yiyeceklerini yedi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sıra dışı bir olay yaşandı: Bir kara ayı kütüphaneye girerek çalışanlara ait yiyecekleri yedi. İlginç olan ise bu olayın kütüphane açılmadan birkaç saat önce gerçekleşmiş olmasıydı.

The Guardian gazetesinin haberine göre ayı, Mono İlçesi ücretsiz kütüphaneler ağının Mammoth Lakes şubesine, açılışına dört saat kala girdi.

Ormanda yaşayan beklenmedik "misafir", kütüphane çalışanlarına ait yiyecekleri buldu. Fıstık ezmesi, bisküvi ve hatta bir kavanoz balı yedi. Karnını doyurduktan sonra ayı, binanın içini dolaşarak yeni çıkanlar bölümünü ve danışma masasını inceledi. Ardından kütüphaneden ayrıldı.

Olay sıra dışı olsa da yerel yetkililer, vahşi hayvanlarla ilgili güvenlik kurallarına uymanın önemini hatırlattı. Yetkililer halka, kara ayılara yaklaşmamalarını, onları beslememelerini ve yiyecekleri açıkta bırakmamalarını tavsiye etti.

Ayrıca ayıların açamayacağı özel çöp kutularının kullanılması, araç kapılarının ve camlarının kapalı tutulması gerektiği vurgulandı.

Bu olay, bir ayının kütüphaneye girmesiyle birçok kişiyi şaşırtmış olsa da uzmanlar, vahşi hayvanların insan yiyecekleri tarafından cezbedilebileceğinin unutulmaması gerektiğini belirtiyor.

Mono İlçesiMammoth Lakes KütüphanesiKara AyıThe GuardianABD
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Gizli iletişim!»: Yapay zekalar insanın anlayamadığı kendi dillerini icat etti«Gizli iletişim!»: Yapay zekalar insanın anlayamadığı kendi dillerini icat etti17 Eylül 13:46Bavuldaki Dehşet: 17 Yaşındaki Kızın Cesedi BulunduBavuldaki Dehşet: 17 Yaşındaki Kızın Cesedi Bulundu27 Haziran 19:29İsrail askerleriyle ilgili olayda 7 aylık bebek hayatını kaybettiİsrail askerleriyle ilgili olayda 7 aylık bebek hayatını kaybetti7 Haziran 10:03SpaceX'in büyük planı Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabilirSpaceX'in büyük planı Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabilir4 Haziran 14:41Bahamalar'da gerçek korsan gemileri bulunduBahamalar'da gerçek korsan gemileri bulundu4 Haziran 14:35Kanseri Durduran İlaç Bilim İnsanlarını ŞaşırttıKanseri Durduran İlaç Bilim İnsanlarını Şaşırttı3 Haziran 04:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi