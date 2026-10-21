ABD'de bir ayı kütüphaneyi bastı ve çalışanların yiyeceklerini yedi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sıra dışı bir olay yaşandı: Bir kara ayı kütüphaneye girerek çalışanlara ait yiyecekleri yedi. İlginç olan ise bu olayın kütüphane açılmadan birkaç saat önce gerçekleşmiş olmasıydı.

The Guardian gazetesinin haberine göre ayı, Mono İlçesi ücretsiz kütüphaneler ağının Mammoth Lakes şubesine, açılışına dört saat kala girdi.

Ormanda yaşayan beklenmedik "misafir", kütüphane çalışanlarına ait yiyecekleri buldu. Fıstık ezmesi, bisküvi ve hatta bir kavanoz balı yedi. Karnını doyurduktan sonra ayı, binanın içini dolaşarak yeni çıkanlar bölümünü ve danışma masasını inceledi. Ardından kütüphaneden ayrıldı.

Olay sıra dışı olsa da yerel yetkililer, vahşi hayvanlarla ilgili güvenlik kurallarına uymanın önemini hatırlattı. Yetkililer halka, kara ayılara yaklaşmamalarını, onları beslememelerini ve yiyecekleri açıkta bırakmamalarını tavsiye etti.

Ayrıca ayıların açamayacağı özel çöp kutularının kullanılması, araç kapılarının ve camlarının kapalı tutulması gerektiği vurgulandı.

Bu olay, bir ayının kütüphaneye girmesiyle birçok kişiyi şaşırtmış olsa da uzmanlar, vahşi hayvanların insan yiyecekleri tarafından cezbedilebileceğinin unutulmaması gerektiğini belirtiyor.