ABD'de bir ayı kütüphaneye girerek bal ve yiyecekleri mideye indirdi (video)

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ABD'de bir ayı kütüphaneye girerek bal ve yiyecekleri mideye indirdi (video)

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kara ayı kütüphaneye girerek çalışanların yiyeceklerini yedi. Beklenmedik misafir binada dolaştıktan sonra kendi isteğiyle dışarı çıktı.

The Guardian gazetesinin haberine göre olay, 14 Ekim günü Mono İlçesi ücretsiz kütüphaneler ağının Mammoth Lakes şubesinde meydana geldi. Ayı, yerel saatle sabah 06:10 civarında, kütüphane açılmadan yaklaşık dört saat önce içeri girdi.

İlk olarak çalışanlar için saklanan yiyeceklere yöneldi. Ayı fıstık ezmesi, şeftalili tatlılar, bisküviler ve bir kavanoz balı yedi. Karnını doyurduktan sonra kütüphanenin yeni yayınlar bölümü ve danışma masası etrafında dolaşıp dışarı çıktı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlginç bir şekilde olay, çocuklar arasında popüler olan Winnie the Pooh kitabının ilk kez yayımlanmasının 100. yıl dönümüne denk geldi. Kütüphane yetkilileri şakayla karışık ayıya yeni "kütüphaneci" adını vererek, onun Winnie the Pooh kitabını arıyor olabileceğini belirttiler.

Bununla birlikte yetkililer, halka vahşi ayılara yaklaşmamalarını ve onları beslememelerini tavsiye etti. Ayrıca çöplerin ayıları engelleyecek özel kutularda saklanması, araç kapılarının ve camlarının kapalı tutulması gerektiği hatırlatıldı.

Mammoth LakesKaliforniyaWinnie The PoohABDAyı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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