Suudi Arabistan'da evlilik dışı çocuk sahibi olan Kenyalı kadın 100 kırbaç cezasına çarptırıldı

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Suudi Arabistan'da evlilik dışı çocuk sahibi olan Kenyalı kadın 100 kırbaç cezasına çarptırıldı

Suudi Arabistan'da evlilik dışı çocuk sahibi olan Kenyalı bir kadın 100 kırbaç cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili haberi The Guardian gazetesi duyurdu.

Edinilen bilgilere göre kadın, ülkede ev işleri ve çocuk bakımıyla uğraşıyordu. Mısır vatandaşı bir erkekle ilişki yaşamış, ancak erkek çocuk doğmadan önce Suudi Arabistan'dan ayrılmıştı.

Kadının evlilik dışı çocuk sahibi olduğu, hastaneye başvurduktan sonra ortaya çıktı. Mahkeme ise kendisine 100 kırbaç cezası verdi.

İnsan hakları savunucuları bu kararı sert bir dille eleştirerek, kadını cezalandırmak yerine vatanı Kenya'ya geri gönderme çağrısında bulunuyor. Kadın ise verdiği röportajda bu cezaya dayanamayacağından korktuğunu ifade etti.

Söz konusu olay, uluslararası insan hakları örgütlerinin de dikkatini çekti.

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Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» editör
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