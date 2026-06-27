Bavuldaki Dehşet: 17 Yaşındaki Kızın Cesedi Bulundu

·115·Dünya
Bavuldaki Dehşet: 17 Yaşındaki Kızın Cesedi Bulundu

Tayland'ın Pattaya şehrinde bir bavulun içinde 17 yaşındaki bir kızın cesedinin bulunmasının ardından, bu suçla bağlantılı olarak 46 yaşındaki bir Avustralya vatandaşı gözaltına alındı. The Guardian, yerel medya kaynaklarına dayanarak bu bilgiyi paylaştı.

Edinilen bilgiye göre şüpheli, 26 Haziran'da Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Müfettişler onu 17 yaşındaki Taylandlı kızın ölümüyle ilişkilendiriyor ancak adam suçlamaları reddetti.

İlk verilere göre, güvenlik kameraları şüphelinin 25 Haziran sabahı kızla birlikte bir konut binasına girdiğini, birkaç saat sonra ise oradan büyük siyah bir bavulla çıktığını kaydetti.

Bir gün sonra polis, demiryolu yakınlarında söz konusu bavulu buldu. Bavulun içinde 17 yaşındaki kızın cesedi tespit edildi. Adli tıp incelemesi, cesette şiddet izleri olduğunu ortaya koydu.

Soruşturma şu an devam ediyor. Otopsi sonuçları ve diğer kanıtlar ışığında, şüphelinin cinayet, insan kaçırma ve cesedi gizleme suçlarından resmi olarak suçlanması bekleniyor.

TaylandPattayaAvustralyaThe GuardianBangkok
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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