Dağıstanlı gencin ayıyla «güreşi» interneti salladı (video)

Apti Djamaldayev adlı Dağıstanlı, Balu isimli ayısıyla geçirdiği zamanı, onunla güreşmesini, sarılmasını, bileğini ayının ağzına koymasını, ayının da bileğini dikkatlice ısırmasını ve acı hissedince bağırmasını gösteren videoyu Facebook sayfasında paylaştı. Yanındaki arkadaşları ise gülerek onu destekledi.

Bu bilgiler ve fotoğraflarda yer alan Apti Djamaldayev ile eğitilmiş ayısı arasındaki davranışlar, insan ve hayvanın dostça etkileşimini gösteren görüntüler temel alınarak bir makale yaz.

Dağıstanlı Apti Djamaldayev, sosyal medyada Balu adını verdiği ayısıyla geçirdiği sıra dışı anları sergiledi. Videoda dev hayvanla şakalaşır gibi güreşiyor, ona sarılıyor ve hatta bileğini ayının ağzına uzatıyor.

Görüntülerin en şaşırtıcı kısmı, ayı elini ısırıyor gibi görünse de hareketini kontrol ediyor izlenimi vermesi. Bir noktada Djamaldayev acı hissederek bağırıyor; çevresindekiler ise durumu izleyip gülerek onu destekliyor.

Ayıyla «güreş» şakaya dönüştü

Görüntülerde Djamaldayev siyah kıyafetlerle ayının karşısında duruyor ve onunla sanki antrenman yapıyormuş gibi hareket ediyor.

Balu büyük bir kütüğün üzerinde dururken adam ona yaklaşıyor. Ayı bazen ağzını iyice açarak öne atıldığında Djamaldayev geri çekiliyor, ardından yeniden yanına dönüyor.

Bazı görüntülerde bu manzara gerçek bir güreşi andırıyor. Ancak daha sonra adam ayıya sarılıyor ve hayvanın da ona karşı sert ya da saldırgan davranmadığı görülüyor.

Bu durum, birbirlerine önceden alışmış oldukları izlenimini yaratıyor.

En gerilimli an — bilek ayının ağzında

Videonun en dikkat çekici bölümünde Djamaldayev elini Balu'nun ağzına uzatıyor.

Ayı bileğini ısırırken adamın yüz ifadesi değişiyor ve acıyla bağırdığı görülüyor. Buna rağmen görüntülerde ciddi bir yaralanma belirtisi görünmüyor ve durum kısa sürede yeniden şakacı bir havaya bürünüyor.

Ayının çenesinin çok güçlü olduğu düşünüldüğünde, bu hareket dışarıdan son derece tehlikeli görünüyor.

Sonraki görüntülerde Balu'nun adamı gövdesiyle ittiği, hatta onu yere düşürüyormuş gibi göründüğü anlar da yer alıyor.

Düştü, ancak yine ayının yanına döndü

Bir bölümde Djamaldayev, ayının hareketinin etkisiyle dengesini kaybedip ellerinin üzerine düşüyor.

Balu ise onun ardından ilerliyor.

Bununla birlikte videonun ilerleyen bölümünde ikisinin yeniden yan yana durduğu ve Djamaldayev'in ayıya sarıldığı görülüyor.

Bu nedenle video, basit bir «insan ve yırtıcı hayvan karşılaşması» olarak değil, uzun süredir birbirine alışmış insan ile hayvan arasındaki sıra dışı ilişkiyi gösteren bir kayıt olarak değerlendiriliyor.

Ayı ne kadar eğitilmiş olursa olsun, yine de bir yırtıcıdır

Bu tür videolar ilginç, hatta eğlenceli görünebilir. Ancak görüntülerdeki hareketlerin tekrarlanması kesinlikle tavsiye edilmez.

Ayı; çok güçlü, hızlı ve davranışları tam olarak öngörülemeyen vahşi bir hayvandır. İnsanlara alışmış veya özel olarak eğitilmiş bir ayı bile anlık içgüdüsel bir hareketle ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Görüntülerdeki «dikkatlice ısırma» hareketini de insan ile ayı arasındaki güvenli bir oyun olarak değerlendirmek doğru değildir. Ayının tek bir güçlü hareketi insanlar için ağır sonuçlar doğurabilir.

Bu tür videolar neden milyonlarca insanın ilgisini çekiyor?

İnsan ile yırtıcı bir hayvan arasındaki güvene benzeyen ilişki her zaman merak uyandırır.

Burada da zıtlık oldukça güçlü: Bir tarafta büyük ve güçlü bir ayı, diğer tarafta ise ona rahatça yaklaşan, sarılan ve hatta onunla güreşen bir insan var.

Özellikle Balu'nun bazı hareketleri, gücünü bilerek sınırlıyormuş gibi görünmesi nedeniyle videoyu daha da etkileyici kılıyor.

Bununla birlikte görüntüler önemli bir gerçeği de hatırlatıyor: Vahşi bir hayvanla kurulan güven ne kadar güçlü olursa olsun, doğanın gücü asla küçümsenemez.

Apti Djamaldayev ile Balu arasındaki bu sıra dışı «güreş», internette insanları aynı anda hem güldüren hem de heyecanlandıran videolar arasına girebilir. Video, makalenin hazırlandığı sırada kısa sürede 33 milyondan fazla kez izlendi, 636 binden fazla «beğeni» aldı ve yaklaşık 8 bin paylaşım ile sosyal medyada geniş tartışmalara yol açtı.

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