Britanya'nın saygın yayın organı The Guardian'ın muhabiri Will Christ'in Tel Aviv sokaklarında halkla yaptığı görüşme, Orta Doğu'daki gergin durum ve Gazze'nin geleceği konusundaki toplumdaki uzlaşmaz görüşleri gözler önüne serdi. Gazeteciyle konuşan bir İsrail vatandaşının dile getirdiği radikal fikirler, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Sohbet sırasında katılımcı tarafından Gazze Şeridi'nin tamamen kontrol altına alınması ve bölgenin geleceği konusunda kesin bir tutum sergilendi.

Görüşmenin detayları: Katılımcının iddiaları

Britanyalı gazeteciyle yapılan görüşmede bölgesel çatışma hakkında şu sert ifadeler kullanıldı:

İlhak ve toprak meselesi: Görüşülen genç kadın, Gazze'nin tamamen ele geçirilmesini ve ilhak edilmesini önemli bulduğunu, inançları ve görüşleri doğrultusunda bu toprakların kendilerine ait olduğunu vurguladı;

Nüfusun tahliyesi iddiası: Ona göre, Arap nüfusu bölgeden tamamen çıkarılmadıkça savaş durmayacak ve bu kişiler başka Arap devletlerine gitmelidir;

Komşu bölgelere yaklaşım: Gazetecinin 'Filistinliler nereye gitmeli?' sorusuna katılımcı, Ürdün, Lübnan veya Suriye dışındaki herhangi bir ülkeye gitmeleri gerektiğini, aksi takdirde sert önlemler alınacağını belirtti.

Haberin uluslararası önemi

The Guardian muhabirinin bu anketi, Orta Doğu'daki uzun süreli çatışmalar ve askeri operasyonlar zemininde toplumda barış beklentilerinin ne kadar karmaşıklaştığını gösterdi. Uluslararası uzmanlara göre, sıradan vatandaşlar arasındaki bu tür uzlaşmaz ruh halleri, bölgede barışı tesis etme ve diplomatik çözüm bulma sürecinin ne kadar zorlu geçtiğinin açık bir kanıtıdır.