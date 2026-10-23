Penguen sayımı için 2700 dolara kadar maaş: Antarktika'da sıra dışı iş fırsatları açıldı

İnternet ağlarında seyahat tutkunları ve egzotik meslekleri sevenler için sıra dışı bir iş ilanı yayınlandı. İngiliz UK Antarctic Heritage Trust miras vakfı, Antarktika'daki eski bir araştırma üssü olan Port Lockroy istasyonuna personel arıyor.

Forbes dergisinin verilerine göre, adaylar dünyanın en soğuk ve ıssız noktasında çalışarak ayda 1.449 ile 2.096 İngiliz sterlini (yaklaşık 2.500 avro veya 2.700 ABD doları) arasında maaş alabilirler.

Temel görevler: Penguenlerden binlerce mektuba kadar

Buradaki faaliyet sadece gezmekten ibaret olmayacak. Seçilen personelin üstleneceği sorumluluklar şunlardır:

Penguen popülasyonunu saymak: Bölgedeki penguen kolonisinin günlük takibini yapmak, sayılarını tam olarak saymak ve rapor tutmak;

Dünyanın en güneyindeki postane: Üs bölgesindeki tarihi postanede çalışmak, 80 binden fazla turistik karta özel mühür basmak ve göndermek;

Turistlere hizmet: İstasyona gelen yolcu gemilerindeki turistleri karşılamak, yerel müzenin faaliyetlerini yürütmek ve hediyelik eşya dükkanını yönetmek.

«Hayallerin işi»nin zor yanları: Haftada bir duş ve kar küreme

İş süresi 6 ay olarak planlanmış olup, adaylardan ciddi fiziksel ve zihinsel dayanıklılık beklenmektedir:

Ağır fiziksel yük: Personel günlük ihtiyaçlar için 20 litrelik su bidonlarını taşımalı, 15 kilograma kadar olan kargo kutularını kaldırmalı, istasyon çevresindeki kalın karları temizlemeli ve kaygan kayaların yanındaki teknelerden yükleri elle indirmelidir;

Yaşam koşullarındaki kısıtlamalar: İstasyonda su şebekesi, merkezi kanalizasyon, mobil iletişim ve sürekli tıbbi yardım noktası bulunmamaktadır;

Konaklama düzeni: Personel, hava sıcaklığının 14-15 derece civarında olduğu ortak bir yatakhanede yaşar ve genellikle haftada sadece bir kez duş alma imkanına sahiptir.

Hangi avantajlar sağlanıyor?

Zorlu koşullara rağmen, organizatörler personelin tüm temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır: