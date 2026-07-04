40 yıl saklanan kemik Antarktika'daki ilk dinozavara ait çıktı

40 yıl boyunca sıradan bir sergi parçası olarak kabul edilip müze rafında saklanan bir kemik parçasının Antarktika tarihindeki önemli keşiflerden biri olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları onu kıtada bulunan ilk dinozavr kemiği olarak doğruladı.

Bu kalıntı 1985 yılında Antarktika'daki James Ross Adası'nda düzenlenen keşif sırasında bulundu. Ancak kesin olarak sınıflandırılamadığı için kemik Britanya Antarktika Servisi (BAS)'nin Cambridge'deki jeoloji koleksiyonundaki binlerce örnek arasında saklandı.

Aradan yaklaşık dört on yıl geçtikten sonra, BAS koleksiyonları yöneticisi Dr. Mark Evans bu örneği yeniden incelerken sıradan bir kalıntı olmadığına dikkat çekti. İlk keşif katılımcıları kemiğin deniz sürüngenine ait olduğunu düşünürken, Evans onun dinozavr omurgasına çok benzediğini fark etti.

Bunun ardından buluntu Doğa Tarihi Müzesi paleontoloğu profesör Paul Barrett'e gönderildi. Uzman onu titizlikle inceleyerek bu titanozavr adı verilen dev otçul dinozavrın kuyruk omurgası olduğunu doğruladı. Ona göre, kemiğin iki tarafındaki özel eklem yapısı tam olarak bu türe özgü olup diğer dinozavrlarda neredeyse görülmemektedir.

Günümüze kadar titanozavrların 100'den fazla türü bilinmektedir. Onlar Dünya'da yaşamış en dev canlılardan sayılır. Bazılarının uzunluğu 35 metreye, ağırlığı ise 60 tona kadar ulaşmıştır. Antarktika'da bulunan bu örneğin sahibi ise yaklaşık 7 metre uzunluğundaydı. Bilim insanları onun genç bir dinozavr veya titanozavrların nispeten küçük türlerinden biri olduğunu tahmin etmektedir.

Uzmanların açıklamasına göre, bu dinozavr 82 milyon yıl önce, geç Kretase döneminde yaşamıştır. O dönemlerde Antarktika şimdiki gibi buzullarla değil, yoğun ormanlarla kaplıydı ve dev otçul hayvanların yaşaması için elverişli bir ortam olarak kabul ediliyordu.

Paleontologlara göre, bu buluntu Antarktika'nın antik ekosistemi hakkındaki anlayışı daha da zenginleştirmektedir. Ayrıca kıtada dinozavrların nasıl yaşadığını ve diğer hayvanlarla karşılıklı ilişkilerini incelemede önemli bir kaynak olarak hizmet etmektedir.

Vurgulandığına göre, bu keşif hakkındaki bilimsel makale Acta Palaeontologica Polonica dergisinde yayımlanmıştır. Bu da 40 yıl boyunca unutulmuş bir kemik parçasının Antarktika paleontolojisi tarihinde özel bir yer edindiğini bir kez daha doğruladı.