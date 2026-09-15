“Madagaskar” tarzında bir kaçış: Penguenlerin kafesten çıkıp hayvanat bahçesinde gezintiye çıkması sosyal medyada ilgi odağı oldu

Danimarka'daki bir hayvanat bahçesinde bir grup penguenin kafeslerinden çıkıp bölgede özgürce dolaşması sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. En ilginç yanı ise her yöne dağılmak yerine, gizli bir görevdeki ekip gibi tek sıra halinde hareket etmeleriydi.

Penguenler “özel operasyon” başlattı

Yayılan videoda penguenlerin hizmet yollarında ve hayvanat bahçesinin çeşitli bölümlerinde ilerlediği görülüyor.

Arkalarında küçük izler bıraktılar. İşte bu izler, görevlilerin “kaçakları” kısa sürede bulmasına yardımcı oldu.

Penguenler dağılmadı; sanki nereye gideceklerini önceden kararlaştırmış gibi tek sıra halinde yürüdüler. Penguenlerin kafesten nasıl çıktığı araştırılıyor. İlk tahminlere göre, açık unutulan bir koridordan dışarı çıkmış olabilirler.

Ancak durum uzun sürmedi. Görevliler penguenleri güvenli bir şekilde bularak yaşam alanlarına geri getirdi. Videonun yayılmasının ardından kullanıcılar bu manzarayı ünlü “Madagaskar” çizgi filmindeki penguenlerle kıyasladı.