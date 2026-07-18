Ukrayna'da dehşetli gece: Rusya kitlesel füze ve bomba saldırıları düzenledi

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Ukrayna'da dehşetli gece: Rusya kitlesel füze ve bomba saldırıları düzenledi

Rusya Silahlı Kuvvetleri, 17 Temmuz günü Ukrayna'nın birçok bölgesine ve büyük şehirlerine kitlesel füze, insansız hava aracı (İHA) ve hava bombalarıyla saldırı düzenledi. Saldırılar sonucunda aralarında küçük çocukların da bulunduğu siviller hayatını kaybetti ve yaralandı. Ayrıca sivil ve liman altyapılarında ciddi hasarlar meydana geldi.

Zamin.uz bölgelerdeki son durum ve yıkımların detaylarını sunuyor.

Harkiv ve Dnipropetrovsk: Konutlara saldırı ve can kayıpları

Saldırılardan en çok etkilenen bölgelerden biri Harkiv bölgesi oldu. Bölge Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov'un açıklamasına göre, Harkiv şehir merkezine düzenlenen füze saldırısı konut binalarını yıktı.

  • Harkiv şehrinde: 40 yaşında bir erkek hayatını kaybetti. 2 ve 7 yaşlarında iki çocuk dahil olmak üzere 9 kişi yaralandı.

  • İzyum şehrinde: Rus havacılığı tarafından güdümlü hava bombası atılması sonucu 3'ü reşit olmayan çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Dnipropetrovsk bölgesi de bir gün boyunca kesintisiz saldırılara maruz kaldı. Bölge Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Ganja'nın ifadelerine göre, Rus askerleri bölgeye yaklaşık 40 kez İHA ve hava bombalarıyla saldırdı. Bunun sonucunda 48 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti, 10 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Liman şehirleri hedefte: Odessa ve Mikolayiv'deki durum

Rus askerleri, Ukrayna'nın güneyindeki liman altyapısını da acımasızca vurdu.

  • Odessa şehri: Füze saldırıları liman altyapısı ve sanayi tesislerine isabet etti. Bölge yetkilisi Oleg Kiper'in bildirdiğine göre, saldırı nedeniyle 77 yaşında bir emekli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sanayi tesisleri ve birkaç araç hasar gördü.

  • Mikolayiv şehri: İHA'lar liman altyapısına saldırı düzenledi. Bölge savcılığının haberine göre, olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. En dikkat çekici husus ise saldırı sonucunda yabancı bayraklı 3 sivil geminin hasar görmesidir.

Sumi ve Çernihiv: Her gün terör altındaki şehirler

17 Temmuz gecesi Rus havacılığı Sumi şehrine en az 5 kez güdümlü hava bombası attı. Saldırılar şehir merkezindeki tesisleri, çok katlı konut dışı binaları ve sivil altyapıyı vurarak birçok yapının camlarını kırdı.

Bilgi için: Sumi şehri ve çevresi son zamanlarda neredeyse her gün saldırıya uğruyor. İki gün önce, 15 Temmuz'da da şehre 6 hava bombası atılmış, o saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmış ve tıbbi ile idari binalarda büyük hasar meydana gelmişti.

Çernihiv bölgesinin Novgorod-Severskiy şehrinde ise bir İHA konut binasına çarptı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin verilerine göre, bir ailenin 5 üyesi, aralarında 2009, 2014 ve 2019 doğumlu 3 çocuğun da bulunduğu kişiler yaralandı.

Saldırılar sonucu meydana gelen kayıplar tablosu

Bölge / Şehir

Kullanılan silah türü

Can kaybı sayısı

Yaralılar

Yıkılan tesisler

Harkiv ve İzyum

Füze ve güdümlü hava bombası

1 kişi

16 kişi (5'i çocuk)

Şehir merkezindeki konutlar

Dnipropetrovsk

İHA ve hava bombası (yaklaşık 40 saldırı)

1 kişi

10 kişi

Sivil altyapı

Odessa

Füze saldırıları

1 kişi (77 yaşında emekli)

4 kişi

Liman ve sanayi tesisleri, araçlar

Mikolayiv

İHA saldırısı

2 kişi

Liman altyapısı, 3 yabancı sivil gemi

Çernihiv

İHA saldırısı

5 kişi (1 aile, 3'ü çocuk)

Konut binası

Sumi

Güdümlü hava bombaları (5 kez)

Bilgi yok

Şehir merkezindeki tesisler, konut dışı binalar

Ukraynalı yetkililerin bildirdiğine göre, saldırıların gerçekleştiği bölgelerde enkaz kaldırma ve yaralılara tıbbi yardım sağlama çalışmaları acil durum ekipleri tarafından devam ettiriliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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