Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi

Avustralya kıyıları yakınlarında meydana gelen olağanüstü olay, deniz biyologlarını ve doğa meraklılarını hayrete düşürdü. Bir drone yardımıyla okyanusta balinanın doğum anı ilk kez havadan tamamen görüntülendi. Uzmanlar bu görüntüleri deniz memelilerinin incelenmesinde önemli bir başarı olarak değerlendiriyor.

Bildirildiğine göre, Avustralya Balina Kurtarma ve Araştırma Örgütü (ORRCA) ile işbirliği yapan drone operatörü Alexander Forrest, sıradan bir gözlem uçuşu sırasında göç eden dişi bir balinanın diğerlerine kıyasla daha yavaş hareket ettiğini fark etti.

Baştan hayvanın sadece dinlendiğini düşündü. Ancak kısa süre sonra dişi balina su yüzeyine çıktı ve hemen ardından doğum süreci başladı. Birkaç an sonra yeni doğan yavru balina ilk kez nefes almak için su yüzeyine çıktı.

«Son derece nadir bir olaya tanık olduğumu hemen anladım. O andan itibaren görüntü alan biri değil, bir doğa mucizesini izleyen bir seyirciye dönüştüm,» dedi Alexander Forrest.

Doğumdan sonra anne balina birkaç saniye kıpırdamadan durdu, ardından içgüdüsel olarak yavrusuna dönerek onu korumaya ve bakımını yapmaya başladı. Uzmanlar anne ve yavru arasındaki ilk buluşmayı çok etkileyici bir manzara olarak değerlendiriyor.

ORRCA araştırma başkanı Annie Post'un vurguladığına göre, bugüne kadar dünyada balinaların doğumuna dair yalnızca üç vaka resmi olarak belgelendi. Ancak bu olay, ilk kez bir drone aracılığıyla havadan tamamen kaydedilmiş olmasıyla ayrı bir önem taşıyor.

Araştırmacılar doğumdan sonra da birkaç saat boyunca anne ve yavru balinayı gözlemleyerek hareketlerini, bakım sürecini ve diğer balinalarla olan ilişkilerini kaydetti.

Bu eşsiz görüntüler Avustralya'nın doğu kıyıları boyunca her yıl gerçekleşen balina göçü sırasında elde edildi. Bu dönemde yaklaşık 50 bin kadar balina Antarktika'dan kuzeye doğru yüzerek çiftleşmek ve yavrlamak için ılık subtropikal sulara yöneliyor.

Bilim insanlarına göre bu video kareleri, balinaların üremesini, anne-yavru ilişkisini ve davranışlarını daha derinlemesine incelemek için değerli bir bilimsel kaynak haline gelebilir.