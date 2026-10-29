İmparator penguen yavrusu için dört ay aç kalıyor

Antarktika'nın dondurucu soğuğunda imparator penguenler, nesillerini korumak için eşsiz bir sabır ve dayanıklılık sergiler. Özellikle baba penguenin yumurtayı koruması ve yavru çıkana kadar şiddetli soğuğa ve açlığa göğüs germesi hayranlık uyandırıcıdır.

Antarktika'da kış başladığında anne imparator penguen tek bir yumurta bırakır ve onu dikkatlice eşine devreder. Ardından besin aramak için okyanusa doğru yola çıkar. Baba ise yumurtayı ayaklarının üzerindeki özel deri katmanının altında tutarak donmaktan korur.

Bu dönemde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düşebilir, şiddetli kar fırtınaları yaşanabilir. Buna rağmen baba penguen yumurtayı haftalarca bırakmaz. Binlerce penguen birbirine yakın durarak soğuktan korunmak için bir grup oluşturur. Sırayla grubun dış kısmına geçerek birbirlerini ısıtırlar.

Baba penguenin en zor sınavı, yavru yumurtadan çıktığında bile sona ermez. Eğer anne henüz dönmemişse, yavruyu özel bir yemek borusu bezinin ürettiği besin maddesiyle geçici olarak besleyebilir. Bu gıda, yavrunun ilk günlerde hayatta kalmasına yardımcı olur.

Anne penguen okyanustan besinle döndüğünde, baba nihayet denize doğru yola çıkar. Bu zamana kadar uzun süreli açlık ve şiddetli soğuk nedeniyle oldukça zayıflamış olur. Artık görevi, güç toplamak ve sonraki bakım sürecine katılmaktır.