İmparator penguen yavrusu için dört ay aç kalıyor

·2·Dünya
İmparator penguen yavrusu için dört ay aç kalıyor

Antarktika'nın dondurucu soğuğunda imparator penguenler, nesillerini korumak için eşsiz bir sabır ve dayanıklılık sergiler. Özellikle baba penguenin yumurtayı koruması ve yavru çıkana kadar şiddetli soğuğa ve açlığa göğüs germesi hayranlık uyandırıcıdır.

Antarktika'da kış başladığında anne imparator penguen tek bir yumurta bırakır ve onu dikkatlice eşine devreder. Ardından besin aramak için okyanusa doğru yola çıkar. Baba ise yumurtayı ayaklarının üzerindeki özel deri katmanının altında tutarak donmaktan korur.

Bu dönemde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düşebilir, şiddetli kar fırtınaları yaşanabilir. Buna rağmen baba penguen yumurtayı haftalarca bırakmaz. Binlerce penguen birbirine yakın durarak soğuktan korunmak için bir grup oluşturur. Sırayla grubun dış kısmına geçerek birbirlerini ısıtırlar.

Baba penguenin en zor sınavı, yavru yumurtadan çıktığında bile sona ermez. Eğer anne henüz dönmemişse, yavruyu özel bir yemek borusu bezinin ürettiği besin maddesiyle geçici olarak besleyebilir. Bu gıda, yavrunun ilk günlerde hayatta kalmasına yardımcı olur.

Anne penguen okyanustan besinle döndüğünde, baba nihayet denize doğru yola çıkar. Bu zamana kadar uzun süreli açlık ve şiddetli soğuk nedeniyle oldukça zayıflamış olur. Artık görevi, güç toplamak ve sonraki bakım sürecine katılmaktır.

Antarktikaİmparator PenguenleriHayvanlar AlemiDoğaVahşi Yaşam
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bu kaplan yavrusu neden günde 20 saat uyuyor? Beyaz kaplan yavrusunun uykusu interneti fethettiBu kaplan yavrusu neden günde 20 saat uyuyor? Beyaz kaplan yavrusunun uykusu interneti fethetti17 Eylül 12:29Penguen sayımı için 2700 dolara kadar maaş: Antarktika'da sıra dışı iş fırsatları açıldıPenguen sayımı için 2700 dolara kadar maaş: Antarktika'da sıra dışı iş fırsatları açıldı23 Ekim 19:15Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDrone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi1 Ağustos 23:51Antarktika buzulları Güneş Sistemi'nin yıldızlararası yolculuk tarihini ortaya çıkardıAntarktika buzulları Güneş Sistemi'nin yıldızlararası yolculuk tarihini ortaya çıkardı15 Mayıs 21:50Dünyada sadece üç kişi pasaportsuz yurt dışına seyahat edebilir. Onlar kimler?Dünyada sadece üç kişi pasaportsuz yurt dışına seyahat edebilir. Onlar kimler?21 Eylül 09:2030 bin yıldan fazla süredir buzullarda saklanan mamut yavrusu tamamen korunmuş halde bulundu30 bin yıldan fazla süredir buzullarda saklanan mamut yavrusu tamamen korunmuş halde bulundu26 Eylül 14:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Ganalı sahte peygamber insanlığı kurtarmak için gemiler inşa ediyor
Ganalı sahte peygamber insanlığı kurtarmak için gemiler inşa ediyor