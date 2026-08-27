«Bosna Kasabı» hapishanede öldü: Lahey Mahkemesi mahkumu artık yok!

·1·Dünya
«Bosna Kasabı» hapishanede öldü: Lahey Mahkemesi mahkumu artık yok!

Bosnalı Sırp ordusunun eski komutanı Ratko Mladiç Lahey'deki hapishanede hayatını kaybetti. Bu haber, Reuters uluslararası haber ajansı tarafından resmen duyuruldu.

Son zamanlarda ciddi hastalıklarla mücadele eden 83 yaşındaki eski general, birkaç kez felç geçirmişti. Avukatları ve yakınları, tedavi için Sırbistan'a gönderilmesini defalarca talep etse de, Lahey Mahkemesi bu talepleri kesin bir dille reddetmişti.

16 ağır suçlama ve Srebrenitsa trajedisi

Ratko Mladiç, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında gerçekleştirilen en korkunç katliamların ve savaş suçlarının baş sorumlusu olarak tarihe geçti:

  • 1996 yılındaki iddianame: Mladiç, Sırp Cumhuriyeti'nin diğer liderleriyle birlikte savaş suçları işlemekle suçlandı. İddianame toplam 16 maddeden oluşuyordu ve bunlar arasında «soykırım» ile «insanlığa karşı suçlar» maddeleri ana yer tutuyordu;

  • 16 yıllık firar: Uzun yıllar boyunca uluslararası düzeyde aranan Mladiç, ancak 2011 yılında Sırbistan topraklarında yakalanarak Lahey Mahkemesi'ne teslim edildi.

Müebbet hapis cezası ve nihai hüküm

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mladiç hakkında yıllar süren bir yargılama süreci yürüttü:

  • 2017 yılındaki hüküm: Uluslararası mahkeme, eski komutanı Srebrenitsa'daki toplu katliam, Saraybosna kuşatması ve sivillere yönelik işlenen vahşetlerden suçlu bularak, müebbet hapis cezasına çarptırdı;

  • Temyiz başvurusunun reddi: 2021 yılında Lahey Temyiz Mahkemesi, savunma tarafının itirazını inceleyerek önceki müebbet hapis cezasını onadı.

Böylece, 20. yüzyılın sonlarındaki en kanlı çatışmaların baş aktörlerinden biri, hayatının son günlerini hapishane duvarları arasında tamamladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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