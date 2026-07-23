Karadeniz'de petrol tankerine dron saldırısı: Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama

19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece, Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC/KTK) deniz terminalinde Kazak petrolü yükleyen NELSA adlı tankere dron saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda gemide yangın çıktı ancak hızlı müdahale sayesinde alevler söndürüldü.

Zamin.uz olayın detaylarını, geminin durumunu ve Kazakistan'ın resmi tepkisini sunuyor.

1. Saldırının detayları: NELSA tankerinde neler yaşandı?

KTK basın servisi verilerine göre, NELSA tankeri VPU-1 taşınabilir iskele düzeneği yanında petrol yüklediği sırada, dron geminin sağ bordasındaki kıç kısmına, üst yapı ile makine-kazan dairesi arasına isabet etti.

Yangın ve söndürme çalışmaları: Dron darbesi sonucunda tankerin güvertesinde ve bölmelerinde yangın çıktı. Yükleme ekibi ve KTK acil durum ekipleri, birkaç saat süren çalışma ile yangını tamamen söndürdü.

Sonuçlar: Can kaybı yaşanmadı ve denize petrol sızıntısı kaydedilmedi. Şu anda geminin teknik durumu ve verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor.

Tanker hakkında bilgi: 2010 yılında inşa edilen NELSA (IMO 9408205), daha önce FRONT NJORD ve FAST KATHY isimleriyle anılıyordu. Bu gemi Birleşik Krallık (Aralık 2024), Avrupa Birliği (Mayıs 2025), ABD, Kanada, İsviçre, Avustralya ve Ukrayna tarafından yaptırım listesine alınmıştır.

2. KTK terminalindeki art arda saldırılar

Son günlerde Kazak petrolü taşıyan tankerlere ve KTK terminali çevresine yönelik dron saldırıları keskin bir şekilde arttı:

18 Temmuz: KTK terminali yakınında Nordic Zenith tankerine dron saldırısı düzenlendi.

19 Temmuz: Kazak petrolü yükleme işlemlerinde yer alan ASIA ve NISSOS IOS tankerleri dron saldırısına uğradı. Gemilerde yangın çıktı ancak petrol sızıntısı önlendi ve yükleme çalışmaları aynı günün akşamında yeniden başlatıldı.

Ocak 2026: Karadeniz'de konsorsiyumun deniz terminaline doğru hareket eden üç tankere saldırı düzenlenmişti.

3. Kazakistan'ın sert tepkisi: «Zararın tazmin edilmesini talep ediyoruz»

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları ülkenin ekonomik çıkarlarına karşı kabul edilemez bir saldırı olarak nitelendirdi.

Bakanlık, Kazak petrolünün ihracatı için kullanılan gemilere ve altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulmasını talep etti. Ayrıca resmi Astana, verilen hasarın değerlendirildiğini ve uluslararası hukuk çerçevesinde tazminat talep etme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

KTK terminalindeki son saldırıların kronolojisi

Zaman / Tarih Saldırıya uğrayan tanker(ler) Sonuçlar Ocak 2026 3 tanker KTK terminaline giden gemilere darbe vuruldu 18 Temmuz Nordic Zenith KTK terminali yakınında dron saldırısı 19 Temmuz ASIA, NISSOS IOS Yangın çıktı, petrol sızıntısı olmadı, yükleme geçici olarak durduruldu ve yeniden başlatıldı 19–20 Temmuz NELSA Güvertede yangın, can kaybı yok, teknik hasar değerlendiriliyor

Bilgi için: Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (KTK), Rusya, ABD ve Kazakistan işletmelerini birleştirir. Kazakistan'ın üç büyük sahası olan Tengiz, Kaşagan ve Karaçaganak petrolünü dünya pazarına taşıyan ana ihracat rotasıdır.